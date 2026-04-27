Người phụ nữ SN 1995 nhận 4 lần chuyển khoản gần 50 triệu đồng trong 8 tháng: Công an yêu cầu nữ kế toán SN 1991 lên làm việc

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngày 24/4, Công an phường Việt Yên tiếp nhận trình báo của chị Thân Thị Huyền (sinh năm 1995, trú tại TDP Đức Liễn, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh) về việc, trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 12/2025, tài khoản ngân hàng của chị đã 4 lần nhận được tiền chuyển khoản từ một người không quen biết, với tổng số tiền gần 50 triệu đồng.

Đến thời điểm trình báo, chưa có cá nhân nào liên hệ nhận lại số tiền trên, do đó chị Huyền đề nghị lực lượng Công an hỗ trợ xác minh để hoàn trả đúng chủ sở hữu.

Công an phường làm thủ tục bàn giao tài sản cho công dân

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Việt Yên đã khẩn trương tiến hành xác minh, nhanh chóng làm rõ người chuyển nhầm là chị Lưu Thị Soan (sinh năm 1991, trú tại thôn Sơn Đình 1, xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh), hiện là nhân viên kế toán của Công ty cổ phần Hưng Thịnh Phát (địa chỉ tại xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh).

Nguyên nhân được xác định là trong quá trình thực hiện chuyển lương cho công nhân, chị Soan đã nhiều lần chuyển nhầm vào tài khoản của chị Huyền mà không phát hiện.

Trong ngày, Công an phường Việt Yên đã mời chị Lưu Thị Soan đến trụ sở để nhận lại toàn bộ số tiền đã chuyển nhầm theo quy định.

Qua vụ việc, Công an phường Việt Yên trân trọng biểu dương hành động trung thực, trách nhiệm của chị Thân Thị Huyền khi chủ động trình báo và phối hợp với cơ quan Công an để trả lại số tiền có giá trị lớn cho người chuyển nhầm. Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện phẩm chất liêm chính, ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần trách nhiệm của công dân, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, văn minh.

Công an phường Việt Yên khuyến cáo người dân khi phát hiện nhận được tiền chuyển khoản không rõ nguồn gốc cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo quy định hiện hành, người nhận được tài sản do người khác chuyển nhầm có nghĩa vụ hoàn trả; trường hợp cố tình không hoàn trả có thể bị xem xét xử lý về hành vi chiếm hữu tài sản trái phép. Hành động đẹp của chị Thân Thị Huyền là tấm gương tiêu biểu cần được lan tỏa rộng rãi, góp phần xây dựng cộng đồng sống trung thực, trách nhiệm, thượng tôn pháp luật.