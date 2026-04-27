Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Từ mai, nhiều tỉnh thành có mưa to đến rất to

Theo Duy Anh | 27-04-2026 - 18:22 PM | Xã hội

Một đợt không khí lạnh yếu sắp tràn xuống miền Bắc gây mưa diện rộng cho khu vực này, trời chuyển mát.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (27/4), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta.

Khoảng đêm 28/4, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ sau đó mở rộng ra các khu vực khác.

Do tác động của không khí lạnh, từ chiều tối mai đến sáng 29/4, ở Bắc Bộ trong đó có khu vực Hà Nội có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22–24 độ.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 27 và ngày 28/4

Thời tiết Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 20-35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 22-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 23-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 20-32 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-37 độ.

