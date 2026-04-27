Bắt giữ Châu Minh Khang SN 2002

Ngày 27/4, Công an phường Bình Lợi Trung phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM đang lấy lời khai với Châu Minh Khang (SN 2002, ngụ tỉnh Cà Mau, trú phường Hòa Lợi, TP.HCM) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 22/4, Công an phường Bình Lợi tiếp nhận trình báo của chị N.T.H. (SN 1992, ngụ phường Bình Lợi Trung) trình báo về việc bị 1 nam thanh niên cướp tài sản ngay tiệm điện thoại của chị này ở trên địa bàn phường.

Nạn nhân cho biết, thời điểm trên, nam thanh niên tới cửa hàng của chị để coi điện thoại. Lợi dụng lúc cửa hàng đông khách, nam thanh niên đã cầm một điện thoại hiệu iPhone 17 Pro max loại 256GB màu cam (khoảng 33 triệu đồng) bỏ chạy ra xe tẩu thoát.

Nhận tin, Công an phường, tiến hành lập hồ sơ ban đầu, phối hợp Tổ địa bàn Phòng PC02 điều tra truy xét. Bằng nghiệp vụ, công an xác định nghi phạm gây án là Châu Minh Khang đang lẩn trốn ở phường Hoà Lợi, TP.HCM nên bắt giữ.

Qua làm việc, Châu Minh Khang thừa nhận hành vi phạm tội. Ngoài ra, người này khai đã thực hiện thêm 1 vụ cướp giật tài sản với thủ đoạn tương tự trên địa bàn thành phố.

Công an khuyến cáo người dân cần tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo quản tài sản cá nhân để phòng ngừa các hành vi trộm cắp, cướp giật tài sản.