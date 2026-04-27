Ra lệnh bắt tạm giam Phạm Quốc Dương SN 1983

Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Quốc Dương (sinh năm 1983, trú tại xã Thanh Trì, thành phố Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh phát hiện trên địa bàn xã Hoàng Su Phì có một công dân sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời của Trường Đại học Trưng Vương nghi là giả.

Nhận thấy, hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã chuyển hồ sơ, tài liệu đến Cơ quan An ninh điều tra để điều tra, xác minh.

Kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan An ninh điều tra xác định, từ tháng 12/2020 đến tháng 3/2025, Phạm Quốc Dương đã lợi dụng sự sơ hở trong quản lý của Trường Đại học Trưng Vương khi được giao quản lý 2 lớp đại học chuyên ngành Luật kinh tế hệ vừa làm vừa học tại tỉnh Hà Giang (cũ).

Dương đã tự ý cho 7 công dân có hộ khẩu thường trú tại các xã Hoàng Su Phì, Nậm Dịch, Pờ Ly Ngài, tỉnh Tuyên Quang không qua thi tuyển vào học lớp Đại học Luật nói trên và hứa hẹn sẽ bố trí cho các cá nhân trên dự thi sau để hợp thức hóa thủ tục thi tuyển đầu vào.

Trong toàn bộ thời gian từ năm 2020 đến năm 2025, Phạm Quốc Dương không báo cáo với Trường Đại học Trưng Vương, tiếp tục cho 7 người trên theo học và thu của họ số tiền trên 300 triệu đồng, khi thu tiền Dương nói đây là lệ phí thi tuyển sinh và học phí; số tiền này Dương không nộp về Trường Đại học Trưng Vương mà chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đến tháng 02/2025, Phạm Quốc Dương đã tổ chức cho lớp học trên hoàn thành các kỳ thi, đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp; một số cá nhân cần Bằng tốt nghiệp để nộp vào hồ sơ, đã yêu cầu Dương liên hệ, đôn đốc Trường Đại học Trưng Vương cấp Bằng tốt nghiệp Đại học.

Để tiếp tục che giấu hành vi phạm tội của mình, Dương đã làm giả Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời của Trường Đại học Trưng Vương để cung cấp cho những người đã nộp tiền học phí cho Dương.

Hiện tại, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án đối với hành vi phạm tội của Phạm Quốc Dương và các cá nhân, tổ chức có liên quan khác.