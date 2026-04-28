Truy tìm, bắt Đinh Minh Đoàn trong nhà nghỉ

Theo Duy Anh | 28-04-2026 - 11:27 AM | Xã hội

Ngày 26/4, Công an phường Long Bình (tỉnh Đồng Nai) cho biết đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng cướp tài sản nguy hiểm lẩn trốn trên địa bàn, giao Công an TP.HCM xử lý.

Trước đó, vào chiều 24/4, Công an phường Long Bình tiếp nhận thông tin phối hợp từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM về việc xác minh, truy bắt một đối tượng dùng hung khí thực hiện hành vi cướp tài sản.

Ngay sau đó, đơn vị đã khẩn trương triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng.

Đối tượng Đoàn sau khi bị bắt giữ (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Đến khoảng 14 giờ ngày 25/4, lực lượng Công an phường phát hiện một đối tượng có đặc điểm trùng khớp với thông tin truy xét đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn nên đã khống chế, bắt giữ an toàn.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên Đinh Minh Đoàn (SN 2001, thường trú TP.HCM). Bước đầu, Đoàn khai nhận vào khoảng 3 giờ ngày 22/4 đã mang theo dao Thái Lan đột nhập vào nhà bà Trần Thị H. (SN 1968, trú tại TP.HCM), dùng hung khí đe dọa để cướp một xe máy Yamaha Sirius rồi tẩu thoát về hướng Đồng Nai.

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, Công an phường Long Bình đã bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Công an Hà Nội: Thông báo tới tất cả người dân tham gia giao thông ngày 28/4

Quyết định tạm giữ shipper Nguyễn Minh Cảnh SN 2002

Dựng màn kịch 'tượng đồng đen tạo phép màu' để lừa bán với giá 300 tỷ đồng

11:05 , 28/04/2026
Danh sách phạt nguội tuần qua: Các chủ ô tô, xe máy nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

10:46 , 28/04/2026
Bắt quả tang, khám xét khẩn cấp với kiều nữ Nguyễn Hoàng Anh

10:02 , 28/04/2026
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Em SN 1991 và 8 người khác

09:30 , 28/04/2026

