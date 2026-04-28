Truy tìm, bắt Đinh Minh Đoàn trong nhà nghỉ

Trước đó, vào chiều 24/4, Công an phường Long Bình tiếp nhận thông tin phối hợp từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM về việc xác minh, truy bắt một đối tượng dùng hung khí thực hiện hành vi cướp tài sản.

Ngay sau đó, đơn vị đã khẩn trương triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng.

Đối tượng Đoàn sau khi bị bắt giữ (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Đến khoảng 14 giờ ngày 25/4, lực lượng Công an phường phát hiện một đối tượng có đặc điểm trùng khớp với thông tin truy xét đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn nên đã khống chế, bắt giữ an toàn.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên Đinh Minh Đoàn (SN 2001, thường trú TP.HCM). Bước đầu, Đoàn khai nhận vào khoảng 3 giờ ngày 22/4 đã mang theo dao Thái Lan đột nhập vào nhà bà Trần Thị H. (SN 1968, trú tại TP.HCM), dùng hung khí đe dọa để cướp một xe máy Yamaha Sirius rồi tẩu thoát về hướng Đồng Nai.

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, Công an phường Long Bình đã bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.