Bắt quả tang, khám xét khẩn cấp với kiều nữ Nguyễn Hoàng Anh

Công an tỉnh Hưng Yên tối 26/4 cho biết, ngày 04/4/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa đấu tranh, triệt phá thành công một chuyên án ma túy lớn, bắt giữ và khởi tố 3 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào hồi 00 giờ 15 phút ngày 04/4/2026, cơ quan chức năng Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm 1987, trú tại Tổ dân phố Cộng Hòa, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 01 túi nilon chứa 100 viên nén ma túy MDMA; 05 túi nilon chứa 992 viên nén màu xanh và màu đỏ, là ma túy Methamphetamine và 02 túi nilon chứa ma túy Heroine, khối lượng 130,498g cùng một điện thoại di động Iphone 16 Promax sử dụng cho việc giao dịch ma túy.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Anh cùng số ma túy bị thu giữ - Ảnh: Công an Hưng Yên

Số ma túy trên, Hoàng Anh mang trong người với mục đích để bán nhưng chưa kịp bán thì bị phát hiện, thu giữ. Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Hoàng Anh tại căn hộ 605, tầng 6, tòa CT2, chung cư Lạc Hồng Phúc, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, tiếp tục thu giữ một túi ma túy chứa Methamphetamine, khối lượng 1,433g.

Mở rộng điều tra, ngày 05/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trọng Lành (sinh năm 1989, trú tại thôn Yên Thổ, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Lành là đối tượng thường xuyên có giao dịch, mua bán ma túy với Nguyễn Hoàng Anh thông qua việc nhắn tin qua mạng xã hội và thanh toán tiền bằng tài khoản ngân hàng.

Tiếp tục triệu tập các đối tượng có liên quan, ngày 06/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Nhất, sinh năm 1993, trú tại tổ dân phố Nhân Vinh, phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên, thu giữ tại nhà của Nhất 01 túi nilon chứa chất dạng tinh thể màu trắng, qua giám định là ma túy loại Ketamine, khối lượng 1,002g.

Đối tượng Phạm Trọng Lành (bên trái) và Trần Văn Nhất (bên phải) tại Cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Hưng Yên

Qua đấu tranh, bước đầu xác định Nguyễn Hoàng Anh và Phạm Trọng Lành là 02 đối tượng thường xuyên mua bán trái phép chất ma túy tại địa bàn phường Mỹ Hào và xã Nguyễn Văn Linh; đối tượng Trần Văn Nhất là đối tượng thường xuyên sử dụng ma túy và có hành vi tàng trữ ma túy để sử dụng. Qua xét nghiệm, Cả 03 đối tượng đều dương tính với các loại ma túy Amphetamine và Methamphetamine.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 08/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Anh; Phạm Trọng Lành và Trần Văn Nhất về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.