Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Em SN 1991 và 8 người khác

Cụ thể, qua công tác rà soát, xác minh, lực lượng Cảnh sát hình sự phát hiện thêm một băng nhóm chuyên dàn cảnh cướp giật tài sản do đối tượng Vi Thị Giàu, sinh năm 1982, thường trú khu vực Thới Bình A, phường Ô Môn, TP Cần Thơ cầm đầu, với khoảng 10 đối tượng tham gia.

Nhóm đối tượng này thường lợi dụng khu vực đông người, nhất là thời điểm khách đến tham quan, mua sắm tại Công ty Tân Huê Viên để tiếp cận, tạo tình huống chen lấn, va chạm, dàn cảnh nhằm thực hiện hành vi cướp giật tài sản của người dân.

Trước đó, ngày 8/3, lực lượng Công an xã An Ninh phối hợp cùng quần chúng nhân dân và lực lượng bảo vệ Công ty Tân Huê Viên đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Cao Văn Phước, sinh năm 1956, thường trú khu vực Thới Bình A, phường Ô Môn, TP Cần Thơ khi đang tham gia cùng đồng bọn thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Từ đây, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ băng nhóm.

Qua quá trình đấu tranh chuyên án, lực lượng Công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, tiến hành bắt, khám xét các đối tượng có liên quan.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố tổng cộng 10 bị can về hành vi cướp giật tài sản; đồng thời thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 bị can, gồm: Vi Thị Giàu; Nguyễn Văn Út, sinh năm 1988; Nguyễn Văn Long, sinh năm 1978; Nguyễn Thị Em, sinh năm 1991; Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1977; Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1980; Nguyễn Hữu Tài, sinh năm 1991; Nguyễn Thanh Sơn, sinh năm 2000 và Cao Văn Phước, sinh năm 1956.

Riêng bị can Cao Thị Bé Thu, sinh năm 1981, do đang nuôi con nhỏ nên được xem xét không áp dụng biện pháp tạm giam.

Đến thời điểm hiện tại, các đối tượng đều đã thừa nhận hành vi tổ chức, tham gia thực hiện các vụ cướp giật tài sản tại khu vực Công ty Tân Huê Viên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý triệt để vụ án; đồng thời đề nghị những người từng là bị hại trong các vụ cướp giật tài sản xảy ra tại khu vực này khẩn trương trình báo, phối hợp cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.