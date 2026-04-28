Bắt tài xế taxi Phạm Văn Hải SN 2004

Công an TP Hải Phòng ngày 27/4/2026 cho biết Công an phường Nam Đồ Sơn vừa điều tra, xử lý một đối tượng có hành vi Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Trước đó, ngày 23/02 Công an phường Nam Đồ Sơn nhận được trình báo về việc công dân B.L.Đ.N, sinh tháng 7/2012, trú tại phường Hải An, thành phố Hải Phòng không rõ đang ở đâu, làm gì cùng với ai. Ngay sau đó,

Qua điều tra, Công an phường Nam Đồ Sơn xác định, từ tháng 6/2025, B.L.Đ.N có tình cảm và quan hệ tình dục nhiều lần với Phạm Văn Hải, (sinh năm 2004, trú TDP 9, phường Dương Kinh, TP Hải Phòng) là nhân viên lái xe taxi.

Đối tượng Phạm Văn Hải - Ảnh: Công an Hải Phòng

Ngày 03/3/2026, ngày 06/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Hải về hành vi Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Với kết quả điều tra, khám phá vụ án trên, Công an phường Nam Đồ Sơn đã góp phần từng bước hướng tới triển khai Đề án phấn đấu xây dựng phường Nam Đồ Sơn không có tội phạm.