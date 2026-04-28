Bắt giữ Nguyễn Thị Hiền SN 1977 và 5 người đàn ông

Ngày 27/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ 06 đối tượng, cho gia đình bảo lãnh 01 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt 300 triệu đồng bằng thủ đoạn dựng kịch bản mua bán “đồng đen” có khả năng “tạo phép màu”.

Các đối tượng gồm: La Văn Phép (1972), Tống Hoàng Huy (1974), Nguyễn Bội Ngọc (1989), La Minh Huyên (1994), cùng cư trú tại xã Tri Tôn, tỉnh An Giang; Huỳnh Kim Long (1964), cư trú tại khu phố 16, phường Khánh Hội, TP.HCM và Nguyễn Thị Hiền (1977), tạm trú khu phố 5, phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, cho gia đình bảo lãnh đối với La Thị Kim Phương (2000), cư trú tại xã Tri Tôn.

Theo kết quả điều tra xác định, lợi dụng tâm lý tin vào các vật phẩm tâm linh có giá trị cao, Huỳnh Kim Long và Nguyễn Thị Hiền (sử dụng tài khoản mạng xã hội tên “Mỹ Duyên”) đã tiếp cận ông N.Đ.K (1972, trú tại xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên), giới thiệu về một tượng Phật Di Lặc bằng “đồng đen” có khả năng làm vỡ kính và làm đông thủy ngân, được rao bán với giá 300 tỷ đồng. Đầu tháng 4/2026, Long và Hiền đã liên lạc, hẹn ông K vào ngày 18/4/2026 tại xã Tri Tôn để “thử hàng”.

Sau khi chốt thời gian với bị hại, ngày 17/4/2026, Long và Hiền đến xã Tri Tôn gặp nhóm của La Văn Phép (là người có mối quan hệ trước đó với Long), để phân vai chặt chẽ, cụ thể: Long điều hành và cung cấp phương tiện, phối hợp cùng với Hiền đóng vai “Mỹ Duyên”, chủ sở hữu tượng Phật dùng tài khoản Zalo dẫn dụ ông K; Phép đóng vai cha Mỹ Duyên, là "kỹ thuật viên" chính trực tiếp dùng thủ đoạn tráo đổi nhiệt kế và kính để lừa bị hại; Tống Hoàng Huy trong vai chồng Mỹ Duyên để tăng độ tin cậy; hai con của Phép là La Minh Huyên đóng vai xe ôm, vừa chuẩn bị công cụ gây án, vừa là người trực tiếp cầm 300 triệu đồng bỏ chạy; La Thị Kim Phương chịu trách nhiệm đưa đón các đối tượng nữ để giữ kịch bản diễn ra trôi chảy, còn Nguyễn Bội Ngọc đóng vai trò cảnh giới, theo dõi xe của bị hại và đi mua vật dụng theo lệnh của Phép.

Ngày 18/4/2026, tại khu vực hồ Tà Pạ, xã Tri Tôn, Phép đã thực hiện màn “biểu diễn” tinh vi: lợi dụng lúc ông K đang khấn vái, đối tượng nhanh tay tráo tấm kính và nhiệt kế bình thường bằng các vật dụng đã được chuẩn bị sẵn (kính vỡ và nhiệt kế có thủy ngân đông cứng), tạo hiện tượng “kỳ lạ” như lời giới thiệu ban đầu.

Tin tưởng “phép màu”, ông K đồng ý giao 300 triệu đồng tiền đặt cọc tại một quán cà phê để làm tin trước khi đi Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận tiền, La Minh Huyên đã nhanh chóng điều khiển xe máy tẩu thoát theo kế hoạch, cắt đuôi xe của bị hại. Các đối tượng sau đó tập trung tại một quán cà phê võng khu vực Núi Cấm để chia tiền.

Phát hiện bị lừa, ông K đã đến Công an xã Tri Tôn trình báo, vụ việc nhanh chóng được báo cáo về Công an tỉnh, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhanh chóng phối hợp với Công an xã Tri Tôn vào cuộc điều tra xác minh, truy bắt nhóm đối tượng, kết quả sau 24 giờ đã bắt giữ 05 đối tượng tại xã Tri Tôn, qua khai khai thác nhanh tiếp tục truy bắt 02 đối tượng còn lại, đến 25/4/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ Long và Hiền để điều tra xử lý.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.