Công an điều tra vụ cơ sở thẩm mỹ bất ngờ ‘biến mất’ sau khi nhận tiền từ khách hàng

Theo Phú Nguyễn | 28-04-2026 - 15:16 PM | Xã hội

Hơn 10 người đã trình báo cơ quan công an sau khi trả trước tiền làm đẹp cho một cơ sở nhưng chưa sử dụng hết dịch vụ thì chủ cơ sở này đột nhiên chuyển địa điểm, không thể liên lạc được.

Liên quan đến vụ việc cơ sở Thẩm mỹ Quốc tế JK – chi nhánh Hà Giang (địa chỉ tại số 124, đường Lý Thường Kiệt, phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang) lặn không dấu vết” mà báo Tiền Phong phản ánh, một lãnh đạo Công an phường Hà Giang 2 xác nhận, đơn vị đang điều tra, xác minh sự việc. “Hiện tại đã có hơn 10 người trình báo Công an phường Hà Giang 2 về việc này”, vị lãnh đạo Công an phường Hà Giang 2 thông tin.

Căn nhà số 124, đường Lý Thường Kiệt, phường Hà Giang 2 (Tuyên Quang), nơi Thẩm mỹ Quốc tế JK thuê làm địa chỉ kinh doanh.

Ngày 28/4, ông Vũ Hùng Vương, Phó Giám đốc Sở Y tế Tuyên Quang cho biết, cơ sở Thẩm mỹ Quốc tế JK – chi nhánh Hà Giang không được cấp phép. “Sau khi tổ chức chính quyền 2 cấp, về góc độ quản lý hành chính, trách nhiệm quản lý đã được phân cấp về UBND phường”, ông Vương nói.

Trước đó, báo Tiền Phong đã phản ánh, cơ sở mang tên Thẩm mỹ Quốc tế JK – chi nhánh Hà Giang bất ngờ ngừng hoạt động, “lặn không dấu vết” sau khi nhận tiền của khách hàng.

Cơ sở hiện khoá trái cửa và có thông báo chuyển địa điểm để "bảo trì máy móc".

Theo người dân, họ đóng từ 5 – 20 triệu đồng để sử dụng gói trị liệu làm đẹp, giảm mỡ bụng trong khoảng 7 – 20 ngày, tuy nhiên chỉ được vài ngày cơ sở này bỗng dưng “biến mất”, khách hàng tìm cách liên hệ đều không được.

Theo một chủ cơ sở thẩm mỹ tại Hà Nội, để hoạt động hợp pháp, chủ cơ sở hoặc người đại diện phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp do đơn vị đào tạo hợp pháp cấp. Đối với các cơ sở spa thông thường, dù không thực hiện các dịch vụ xâm lấn, vẫn phải thực hiện thủ tục xin phép và thông báo với chính quyền địa phương trước khi hoạt động.

Ngoài ra, các sản phẩm mỹ phẩm sử dụng tại cơ sở phải được công bố theo quy định, có nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ hóa đơn, chứng từ. Hoạt động kinh doanh cũng phải kê khai doanh thu để thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Theo Phú Nguyễn

Tiền phong

2 số điện thoại tuyệt đối không được bắt máy, tất cả người dân chú ý

Quyết định tạm giữ shipper Nguyễn Minh Cảnh SN 2002

Bắt giữ Nguyễn Thị Hiền SN 1977 và 5 người đàn ông

14:59 , 28/04/2026
14:16 , 28/04/2026
14:15 , 28/04/2026
13:54 , 28/04/2026

