Ra lệnh bắt tạm giam Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty Nguyễn Sơn Tùng SN 1989

Theo Duy Anh | 25-04-2026 - 20:19 PM | Xã hội

Lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Sơn Tùng đã thực hiện sản xuất 492 chai nước tăng lực giả.

Ngày 25/4, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Sơn Tùng, SN 1989, thường trú tại Khu phố 4, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo quy định tại Điều 193 Bộ Luật Hình sự.

Nguyễn Sơn Tùng là Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất QUABICO có địa chỉ tại TDP9 phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị.

Tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Sơn Tùng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024, Tùng thành lập doanh nghiệp, công bố sản phẩm và sản xuất nước tăng lực mang nhãn hiệu “Dorje” hương vị tổng hợp (vị nguyên bản, vị dâu).

Cơ sở này không thực hiện việc kiểm soát chất lượng sản phẩm theo quy định, trong khi thành phần thực tế của nước giải khát tăng lực không phù hợp với nội dung bản tự công bố đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình sản xuất sản phẩm nước tăng lực Dorje, Nguyễn Sơn Tùng đã tự ý giảm thành phần Cafein (dưới 70%) và không bổ sung thành phần Choline, không phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia quy định về nước giải khát và đối với bản tự công bố sản phẩm đối với nước tăng lực Dorje do Công ty TNHH Thương mại và sản xuất QUABICO đã công bố tại cơ quan có thẩm quyền.

Các sản phẩm sau đó được tiêu thụ chủ yếu tại đại lý nhỏ lẻ gần các trường tiểu học, trung học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, đặc biệt đối tượng khách hàng ở đây là học sinh.

Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hàng ngàn chai nước tăng lực giả do Nguyễn Sơn Tùng sản xuất (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Lực lượng chức năng đã phát hiện Nguyễn Sơn Tùng đã thực hiện sản xuất 492 chai nước tăng lực nhãn hiệu Dorje giả, đồng thời quá trình khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã tạm giữ 1.848 chai nước tăng lực Dorje giả để phục vụ công tác điều tra.

Theo Duy Anh

