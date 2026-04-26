Cao tốc ‘đóng – mở’ để phân luồng dòng xe cuồn cuộn ngày đầu nghỉ lễ
|
Theo Nhóm PV 26-04-2026 - 07:55 AM |
Xã hội
Trong ngày đầu dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (25/4), cao tốc Bắc- Nam hướng từ Hà Nội chạy về các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An… liên tục xảy ra ùn ứ. Để giảm ùn tắc kéo dài, CSGT đã nhiều lần đóng cao tốc, thực hiện phân luồng từ xa và điều tiết xe sang QL1A.
Từ sáng đến chiều tối 25/4, trên cao tốc Bắc Nam đoạn Pháp Vân - Cầu Giẽ, Cầu Giẽ - Ninh Bình và Mai Sơn - QL45 lượng xe tăng đột biến.
Trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ 3 làn xe của tuyến đường chiều Hà Nội - Phú Xuyên, nhiều đoạn ô tô nối đuôi nhau di chuyển chậm.
Cao tốc Bắc Nam đoạn Thanh Hóa - Nghệ An ùn tắc cũng kéo dài vào trưa 25/4.
Tuyến cao tốc Bắc Nam từ Hà Nội về Nghệ An nhiều đoạn quy định chạy đến 100km/h. Thế nhưng hôm nay, các xe nối đuôi nhau di chuyển chậm.
Thời điểm trưa và chiều 25/4, trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ nhiều lúc xe gần như đứng im vì ùn tắc.
Ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tại đoạn qua trạm thu phí Thường Tín.
Trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, ùn tắc cũng xảy ra tại trạm thu phí Cao Bồ (cuối tuyến).
Để giảm mật độ xe vào cao tốc, tránh ùn ứ kéo dài, trong sáng và chiều 25/4, CSGT đã nhiều lần đóng một phần cao tốc, điều tiết xe đi sang QL1.
Sáng và trưa nay, đầu lối vào cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình được CSGT ngăn lại để giảm xe đi vào. Các xe được điều tiết, hướng dẫn sang QL1. Trong chiều và tối 25/4, Cục CSGT thực hiện phân luồng từ xa để điều tiết xe vào cao tốc và QL1 cho phù hợp, tránh ùn ứ kéo dài.
Theo
Tiền Phong
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://tienphong.vn/cao-toc-dong-mo-de-phan-luong-dong-xe-cuon-cuon-ngay-dau-nghi-le-post1838722.tpo
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM