Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cao tốc ‘đóng – mở’ để phân luồng dòng xe cuồn cuộn ngày đầu nghỉ lễ

Theo Nhóm PV | 26-04-2026 - 07:55 AM | Xã hội

Trong ngày đầu dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (25/4), cao tốc Bắc- Nam hướng từ Hà Nội chạy về các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An… liên tục xảy ra ùn ứ. Để giảm ùn tắc kéo dài, CSGT đã nhiều lần đóng cao tốc, thực hiện phân luồng từ xa và điều tiết xe sang QL1A.

Từ sáng đến chiều tối 25/4, trên cao tốc Bắc Nam đoạn Pháp Vân - Cầu Giẽ, Cầu Giẽ - Ninh Bình và Mai Sơn - QL45 lượng xe tăng đột biến.

Trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ 3 làn xe của tuyến đường chiều Hà Nội - Phú Xuyên, nhiều đoạn ô tô nối đuôi nhau di chuyển chậm.

Cao tốc Bắc Nam đoạn Thanh Hóa - Nghệ An ùn tắc cũng kéo dài vào trưa 25/4.

Tuyến cao tốc Bắc Nam từ Hà Nội về Nghệ An nhiều đoạn quy định chạy đến 100km/h. Thế nhưng hôm nay, các xe nối đuôi nhau di chuyển chậm.

Thời điểm trưa và chiều 25/4, trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ nhiều lúc xe gần như đứng im vì ùn tắc.

Ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tại đoạn qua trạm thu phí Thường Tín.

Trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, ùn tắc cũng xảy ra tại trạm thu phí Cao Bồ (cuối tuyến).

Để giảm mật độ xe vào cao tốc, tránh ùn ứ kéo dài, trong sáng và chiều 25/4, CSGT đã nhiều lần đóng một phần cao tốc, điều tiết xe đi sang QL1.

Sáng và trưa nay, đầu lối vào cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình được CSGT ngăn lại để giảm xe đi vào. Các xe được điều tiết, hướng dẫn sang QL1. Trong chiều và tối 25/4, Cục CSGT thực hiện phân luồng từ xa để điều tiết xe vào cao tốc và QL1 cho phù hợp, tránh ùn ứ kéo dài.

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
07:35 , 26/04/2026
06:54 , 26/04/2026
21:48 , 25/04/2026
21:21 , 25/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên