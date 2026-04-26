Nam sinh lớp 8 bị xịt chất lạ vào mặt trước cổng trường: Xác định nguyên nhân

Đoạn camera an ninh ghi lại một phần diễn biến vụ nam sinh lớp 8 bị xịt chất lạ vào mặt khi đứng trước cổng trường đang là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý trên mạng xã hội. Theo thông tin ban đầu thì vào khoảng 16h30' ngày 23/4, em V.N.T. (13 tuổi, học sinh lớp 8) vừa tan học. Khi đang đứng trước cổng trường, hai thanh niên đeo khẩu trang tiếp cận em T. rồi một người bất ngờ dùng bình xịt thẳng vào mặt em rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Sau khi bị xịt chất lạ, nam sinh loạng choạng ôm mặt, bước lùi vào phía trong. Camera an ninh đã ghi lại một phần diễn biến này. PLO thông tin hiện Công an xã Ea Phê đã xác định được người xịt hơi cay và đang điều tra làm rõ. Cơ quan chức năng cũng đang trưng cầu giám định loại bình xịt liên quan để có căn cứ xử lý.

Bước đầu, công an xác định nguyên nhân do mâu thuẫn trong trường học. Em T. bị cho là đã trêu ghẹo một bạn gái cùng lớp. Khi biết chuyện, người thân của nữ sinh này nhắn tin nhờ hai thanh niên đến gặp trao đổi với em T. Tuy nhiên, thay vì "nói chuyện" hai người này đã mang theo bình xịt tấn công nam sinh rồi bỏ đi.