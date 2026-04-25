Công an thông báo tới tất cả những ai nhận được tin nhắn có nội dung sau

Theo Huỳnh Duy | 25-04-2026 - 20:59 PM | Xã hội

Trước thủ đoạn lừa đảo qua tin nhắn mới, công an phát thông báo khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác.

Thời gian gần đây, nhiều người dân nhận được tin nhắn thông báo “phạt nguội” qua website giả mạo Dịch vụ công. Người dân cần cảnh giác trước thủ đoạn này để tránh mắc bẫy của đối tượng lừa đảo.

Thủ đoạn của các đối tượng là nhắn tin thông báo lỗi vi phạm "phạt nguội" chưa xử lý và yêu cầu mọi người truy cập vào đường link giả mạo Cổng Dịch vụ dịch vụ công Quốc gia để kiểm tra và nộp phạt.

Trang website này có đường link vào giao diện thiết kế giống Cổng Dịch vụ công Quốc gia để tạo lòng tin. Khi nạn nhân nhập thông tin thẻ ngân hàng (Số thẻ, mã OTP), các đối tượng sẽ chiếm quyền kiểm soát thẻ và rút tiền trong tài khoản.

Trang web giả mạo Cổng Dịch vụ dịch vụ công Quốc gia. (Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội)

Công an TP Hà Nội khẳng định, hiện nay không có hình thức thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông qua tin nhắn hoặc điện thoại. Các trường hợp vi phạm đều được cơ quan Công an gửi thông báo bằng văn bản, mời chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến trụ sở cơ quan Công an làm việc.

Trường hợp nhận được thông báo vi phạm từ các cơ quan chức năng, chủ phương tiện cần trực tiếp đến địa chỉ được nêu trong thông báo để làm việc với cơ quan Công an.

Người dân có nhu cầu tra cứu vi phạm hành chính có thể truy cập Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông tại địa chỉ: "www.csgt.vn" hoặc qua Ứng dụng VNeTraffic do Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an vận hành.

Theo Huỳnh Duy

Nam sinh ở Đắk Lắk tông vào lề đường văng xuống cống, tử vong: Xuất hiện thêm nghi vấn

Nam sinh ở Đắk Lắk tông vào lề đường văng xuống cống, tử vong: Xuất hiện thêm nghi vấn Nổi bật

Hàng triệu người dùng lưu ý, Zalo chính thức chặn 1 tính năng này, ai cũng cần nắm rõ

Hàng triệu người dùng lưu ý, Zalo chính thức chặn 1 tính năng này, ai cũng cần nắm rõ Nổi bật

Tất cả người dân sở hữu xe xăng ở Hà Nội sắp đón tin vui lớn

Tất cả người dân sở hữu xe xăng ở Hà Nội sắp đón tin vui lớn

20:42 , 25/04/2026
Ra lệnh bắt tạm giam Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty Nguyễn Sơn Tùng SN 1989

Ra lệnh bắt tạm giam Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty Nguyễn Sơn Tùng SN 1989

20:19 , 25/04/2026
Thi hành Lệnh bắt tạm giam Mai Thành Trung sinh năm 2000

Thi hành Lệnh bắt tạm giam Mai Thành Trung sinh năm 2000

19:59 , 25/04/2026
Thi hành lệnh bắt tạm giam chủ hụi Nguyễn Thúy Triều SN 1989

Thi hành lệnh bắt tạm giam chủ hụi Nguyễn Thúy Triều SN 1989

19:34 , 25/04/2026

