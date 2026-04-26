Tất cả người dân có lương hưu trên cả nước sắp đón tin vui sau kỳ nghỉ lễ

Hà Nội và TP.HCM sẵn sàng nguồn lực chi trả lương hưu, trợ cấp

Tại Hà Nội , thay vì bắt đầu từ ngày 2/5 như kế hoạch thường kỳ, lịch chi trả qua tài khoản cá nhân sẽ được dời sang thứ Hai (ngày 4/5). Ngay sau khi hoàn thành chuyển khoản, cơ quan BHXH sẽ phối hợp với bưu điện để triển khai chi trả tiền mặt từ cùng ngày. Được biết, Thủ đô sẽ chi trả tổng cộng hơn 4.199 tỷ đồng cho khoảng 606.800 người hưởng trong đợt này.

Tương tự, tại TP.HCM , việc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân cũng bắt đầu từ ngày 4/5. Đối với hình thức tiền mặt, lịch trình cụ thể như sau:

Ngày 11 và 12/5: Chi trả tại các điểm cố định.

Từ 13/5 đến 25/5: Chi trả tại các bưu cục trung tâm quận, huyện trong giờ hành chính.

Lịch chi trả tại các địa phương trên toàn quốc

Theo quy định của BHXH Việt Nam, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội được phân chia theo hai nhóm địa phương chính, tuy nhiên đều có sự dịch chuyển do trùng ngày nghỉ lễ:

Nhóm 21 tỉnh, thành thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên của tháng: Bao gồm: TP.HCM, Cần Thơ, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên, Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Bình Định, Vĩnh Long, Cà Mau và Kiên Giang.

Nhóm 13 tỉnh, thành thực hiện vào ngày làm việc thứ hai của tháng: Bao gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đồng Nai, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Lai Châu, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Đa dạng hình thức tiếp cận cho hơn 3,3 triệu người hưởng

Hiện nay, toàn hệ thống BHXH Việt Nam đang quản lý và chi trả cho khoảng 3,3 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp hằng tháng. Trong đó, xu hướng chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ khi có tới 70% người hưởng lựa chọn nhận tiền trực tiếp qua tài khoản cá nhân.

Đối với những trường hợp nhận tiền mặt, BHXH Việt Nam vẫn duy trì các phương thức linh hoạt:

Tại điểm chi trả: Người dân đến nhận tại bưu cục hoặc điểm tập trung theo lịch của địa phương.

Chi trả tại nhà: Áp dụng cho các trường hợp đặc biệt như người già yếu, ốm đau, hoặc người sống cô đơn không có khả năng đi lại.

Lưu ý dành cho người hưởng: Người dân nên chủ động kiểm tra thông báo từ cơ quan BHXH địa phương hoặc bưu điện khu vực để nắm bắt thời gian chính xác nhất, tránh việc di chuyển trong các ngày nghỉ lễ khi cơ quan chưa làm việc.