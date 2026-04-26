301 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Theo Nam An | 26-04-2026 - 13:24 PM | Xã hội

Từ ngày 11/4 đến ngày 17/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện và ra quyết đinh phạt nguội 301 xe vi phạm an toàn giao thông.

Ngày 25/4, theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, qua khai thác hệ thống giám sát và xử lý vi phạm giao thông từ ngày 11/4/2026 đến ngày 17/4/2026, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện 301 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Trong đó:

1. Xe ô tô vượt đèn đỏ: 63 trường hợp

2. Vi phạm vạch kẻ đường: 175 trường hợp

3. Rẽ trái/quay đầu nơi có biển cấm: 27 trường hợp

4. Dừng, đỗ sai: 22 trường hợp

5. Xe mô tô, xe máy vượt đèn đỏ: 22 trường hợp

Danh sách cụ thể các phương tiện vi phạm bao gồm:

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ, không vì tiện lợi cá nhân mà vi phạm, gây nguy hiểm cho chính mình và người khác.

Đề nghị các chủ phương tiện có liên quan chủ động tra cứu, liên hệ cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Theo Nam An

CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân xử lý 2 lỗi vi phạm giao thông, tất cả các tài xế chú ý

CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân xử lý 2 lỗi vi phạm giao thông, tất cả các tài xế chú ý Nổi bật

Tất cả người dân sở hữu xe xăng ở Hà Nội sắp đón tin vui lớn

Tất cả người dân sở hữu xe xăng ở Hà Nội sắp đón tin vui lớn Nổi bật

Tài khoản ngân hàng có giao dịch hơn 35 triệu đồng, 4 tháng sau, công an yêu cầu người đàn ông lên làm việc

Tài khoản ngân hàng có giao dịch hơn 35 triệu đồng, 4 tháng sau, công an yêu cầu người đàn ông lên làm việc

Công an cảnh báo quan trọng đến người mua vàng, đã có nạn nhân mất trắng hơn 745 triệu đồng

Công an cảnh báo quan trọng đến người mua vàng, đã có nạn nhân mất trắng hơn 745 triệu đồng

Đôi vợ chồng chiếm đoạt 29 tỷ đồng từ việc lừa bán nhà, đất ưu đãi của doanh nghiệp quốc phòng

Đôi vợ chồng chiếm đoạt 29 tỷ đồng từ việc lừa bán nhà, đất ưu đãi của doanh nghiệp quốc phòng

Công an Hà Nội thông báo: Sẽ tạm cấm nhiều tuyến đường trong ngày 28/4

Công an Hà Nội thông báo: Sẽ tạm cấm nhiều tuyến đường trong ngày 28/4

