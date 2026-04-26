301 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Ngày 25/4, theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, qua khai thác hệ thống giám sát và xử lý vi phạm giao thông từ ngày 11/4/2026 đến ngày 17/4/2026, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện 301 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Trong đó:

1. Xe ô tô vượt đèn đỏ: 63 trường hợp

2. Vi phạm vạch kẻ đường: 175 trường hợp

3. Rẽ trái/quay đầu nơi có biển cấm: 27 trường hợp

4. Dừng, đỗ sai: 22 trường hợp

5. Xe mô tô, xe máy vượt đèn đỏ: 22 trường hợp

Danh sách cụ thể các phương tiện vi phạm bao gồm:

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ, không vì tiện lợi cá nhân mà vi phạm, gây nguy hiểm cho chính mình và người khác.

Đề nghị các chủ phương tiện có liên quan chủ động tra cứu, liên hệ cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.