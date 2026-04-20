553 chủ xe máy, ô tô trong danh sách sau khẩn trương liên hệ, nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Theo Nam An | 20-04-2026 - 20:19 PM | Xã hội

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình công bố danh sách 553 ô tô bị phạt nguội trong 10 ngày, từ 1 đến 10/4.

Mới đây, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình công bố danh sách 553 ô tô vi phạm luật giao thông đường bộ từ ngày 1-10/4/2026, được phát hiện qua hệ thống giám sát và thiết bị nghiệp vụ.

Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường; Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định; Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường...

Sau đây là danh sách các phương tiện giao thông vi phạm:

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP:

Đối với lỗi không chấp hành đèn giao thông:

Ô tô bị phạt tiền từ 18.000.000 - 20.000.000 đồng, trừ 4 điểm GPLX.

Xe máy bị phạt tiền từ 4.000.000 - 6.000.000 đồng, trừ 4 điểm GPLX.

Mức phạt lỗi ô tô chạy quá tốc độ:

Quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 10 km/h: phạt tiền từ 800.000 - 1.000.000 đồng.

Quá tốc độ quy định từ 10 - 20 km/h: phạt tiền từ 4.000.000 - 6.000.000 đồng, trừ 2 điểm GPLX.

Quá tốc độ quy định từ trên 20 km/h đến 35 km/h: phạt tiền từ 6.000.000 - 8.000.000 đồng, trừ 4 điểm GPLX.

Quá tốc độ quy định trên 35 km/h: phạt tiền từ 12.000.000 - 14.000.000 đồng, trừ 6 điểm GPLX.

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

