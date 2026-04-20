Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới, xuất hiện mưa to 3 ngày liên tiếp

Theo Duy Anh | 20-04-2026 - 18:52 PM | Xã hội

Các đợt không khí lạnh liên tục tràn xuống miền Bắc từ giữa tháng 4 gây mưa dông nhiều ngày, thời tiết mát mẻ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay (20/4), ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực Tây Bắc Bộ cục bộ có nơi mưa to do tác động của không khí lạnh,

Dự báo, khoảng 23/4, một đợt không khí lạnh có cường độ trung bình sẽ tràn xuống nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ khoảng đêm 22 đến ngày 24/4, miền Bắc sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ảnh minh hoạ (nguồn: Báo Tin tức).

Như vậy, chỉ trong nửa cuối tháng 4, Bắc Bộ đón liên tiếp 3 không khí lạnh gây mưa, thời tiết mát mẻ: Đầu tiên tràn xuống nước ta từ đêm 16/4 đến ngày 17/4. Đợt thứ 2 từ chiều tối 18/4 đến ngày 20/4 và đợt thứ 3 từ ngày 22 đến ngày 24/4.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 20/4

Thời tiết Hà Nội có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ từ 24-29 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-30 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 19-35 độ.

Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Thi hành lệnh bắt nguyên cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bùi Văn Phúc

Thi hành lệnh bắt nguyên cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bùi Văn Phúc Nổi bật

Bộ trưởng VH-TT&DL làm rõ việc thêm ngày nghỉ, người lao động hưởng nguyên lương

Bộ trưởng VH-TT&DL làm rõ việc thêm ngày nghỉ, người lao động hưởng nguyên lương Nổi bật

Chân dung nguyên cán bộ Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Bùi Văn Phúc SN 1981 vừa bị bắtSN 1981

Chân dung nguyên cán bộ Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Bùi Văn Phúc SN 1981 vừa bị bắtSN 1981

18:47 , 20/04/2026
Công an Hưng Yên truy nã đặc biệt Nguyễn Đông Trang SN 1993

Công an Hưng Yên truy nã đặc biệt Nguyễn Đông Trang SN 1993

18:31 , 20/04/2026
Ô tô Mercedes S63 bị bỏ quên 10 năm trên vỉa hè Hà Nội là tang vật vụ án

Ô tô Mercedes S63 bị bỏ quên 10 năm trên vỉa hè Hà Nội là tang vật vụ án

18:00 , 20/04/2026
Kết quả xổ số hôm nay, 20-4: Xổ số miền Nam - TPHCM, Đồng Tháp, Cà Mau

Kết quả xổ số hôm nay, 20-4: Xổ số miền Nam - TPHCM, Đồng Tháp, Cà Mau

17:15 , 20/04/2026

