Nàng Bân xuất hiện đúng 1/3 âm lịch: Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh bất thường

Nhận định về thời tiết tuần tới trên tờ Sức khỏe và Đời sống, TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, nắng nóng ở phía Bắc duy trì tới ngày 14/4; Nắng nóng ở Bắc Trung Bộ duy trì tới ngày 16/4.

Từ ngày 16/4, không khí lạnh yếu di chuyển vào nước ta khiến nền nhiệt giảm dần ; Từ ngày 17/4 mưa dông xuất hiện diện rộng ở hầu khắp các vùng, trừ khu vực Nam Trung Bộ ít mưa.

TS Nguyễn Ngọc Huy lưu ý, sau một quãng nắng nóng kéo dài, nền đất nóng sẽ tạo ra những cột khí theo trục đứng bốc hơi lên cao gặp không khí lạnh sẽ ngưng tụ và các tinh thể nước luôn bị không khí nóng đẩy lên cao có thể dẫn đến hiện tượng mưa đá, người dân cần chủ động phòng tránh.

Trong khi đó, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua, nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng trên khắp cả nước, với cường độ đặc biệt gay gắt tại khu vực Trung Bộ. Nhiều nơi từ Nghệ An đến Huế ghi nhận nhiệt độ phổ biến 38–40°C, cá biệt có điểm vượt ngưỡng 40–41°C, trong khi độ ẩm giảm sâu chỉ còn khoảng 30–35%.

Theo dự báo, tình trạng nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì trong 24–48 giờ tới, đặc biệt tại khu vực Trung Bộ. Từ Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ vẫn ở mức 38–40°C, có nơi trên 40°C, nắng nóng kéo dài từ 10h đến 17h mỗi ngày, kèm theo độ ẩm rất thấp.

Tại khu vực Tây Bắc Bộ, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nhiệt độ dao động 36–38°C, có nơi trên 38°C, thời gian nắng nóng tập trung từ trưa đến chiều. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh, Hải Phòng), Tây Nguyên và Nam Bộ cũng duy trì mức nhiệt cao 35–36°C, có nơi trên 37°C.

Dự báo từ ngày 15 đến 16/4, nắng nóng tại Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng dịu dần. Tuy nhiên, khu vực Trung Bộ vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt, đến khoảng ngày 17/4 mới có khả năng giảm nhiệt.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở mức cấp 1, riêng khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị ở mức cấp 2.

Thời tiết khô nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn và cháy rừng, đặc biệt tại các khu vực có thảm thực vật dày. Đồng thời, nền nhiệt cao và độ ẩm thấp cũng khiến cơ thể dễ mất nước, kiệt sức, thậm chí dẫn đến đột quỵ do sốc nhiệt nếu tiếp xúc lâu ngoài trời.

Các chuyên gia lưu ý nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo từ 2–4°C, thậm chí hơn, tùy thuộc vào điều kiện bề mặt như bê tông, đường nhựa hay khu vực ít cây xanh. Người dân cần hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng gắt, bổ sung nước và có biện pháp bảo vệ sức khỏe phù hợp trong những ngày nắng nóng cực đoan.