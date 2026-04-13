Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nắng nóng gay gắt bao phủ toàn miền Bắc

Theo Nguyễn Hoài | 13-04-2026 - 09:43 AM | Xã hội

Hôm nay (13/4) và ngày mai (14/3) miền Bắc trời nắng nóng. Thứ Tư và thứ Năm, nắng nóng dịu dần ở Đông Bắc Bộ, tiếp tục gay gắt ở Tây Bắc Bộ. Từ chiều tối thứ Năm đến ngày thứ Sáu, miền Bắc có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to, trời chuyển mát.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C, riêng Quảng Ninh-Hải Phòng 31-33 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Hà Nội hôm nay nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C .

Dự báo ngày mai, miền Bắc tiếp tục nắng nóng như hôm nay. Thứ Tư và thứ Năm (15-16/4), khu vực Tây Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, khu vực Đông Bắc Bộ giảm 2-3 độ. Từ chiều tối ngày 16/4 đến ngày 17/4, miền Bắc có mưa dông rải rác. Những ngày sau đó, trời mát mẻ với nhiệt độ cao nhất khoảng 28-30 độ C.

Trong hai ngày đầu tuần (13-14/4), miền Bắc tiếp tục có nắng nóng diện rộng.

Thanh Hóa đến Huế tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên cũ hôm nay nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Dự báo nắng nóng gay gắt còn kéo dài ở khu vực miền Trung đến ngày 16/4. Từ 17/4, nắng nóng dịu dần.

Khánh Hòa đến Bình Thuận cũ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Tây Nguyên hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 37 độ C.

Nam Bộ nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

TPHCM hôm nay nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.

Dự báo từ ngày 15/4, Nam Bộ và Tây Nguyên tăng mưa vào chiều tối, nắng nóng giảm dần.

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an cảnh báo 24 số điện thoại đầu số 024, 028, 1900 tuyệt đối không nên nghe

Thông tin mới nhất về nhắn tin qua Zalo mà người dân cần nắm rõ

Hà Nội: Người dân 'ngộp thở vì bụi công trình bao vây phố Tân Mỹ

Cơ quan thuế có thông báo quan trọng về chi trả tiền lương qua tài khoản ngân hàng

Cách để Messenger cảnh báo khi có người chụp màn hình

Danh sách 34 Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên