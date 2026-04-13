Hà Nội: Người dân ‘ngộp thở vì bụi công trình bao vây phố Tân Mỹ
|
Theo Phùng Linh 13-04-2026 - 09:24 AM
Xã hội
Hàng trăm lượt xe tải trọng lớn chở đất rơi vãi khiến phố Tân Mỹ, Đỗ Xuân Hợp thường xuyên mù mịt bụi, không chỉ gây hư hỏng hạ tầng giao thông mà còn tác động trực tiếp đến sức khỏe người dân khu vực.
Nhằm giải quyết triệt để tình trạng ngập úng tại khu vực phía Tây thành phố, dự án hồ điều hòa Mễ Trì đang được triển khai theo cơ chế khẩn cấp với mục tiêu sớm đưa vào vận hành, đảm bảo tiêu thoát nước cho mùa mưa năm nay.
Tuy nhiên, tình trạng rơi vãi đất cát từ các xe tải phục vụ công trường khiến tuyến phố Tân Mỹ, Đỗ Xuân Hợp luôn trong cảnh bụi mù, đẩy sinh hoạt của người dân vào cảnh ngột ngạt.
Từng đoàn xe tải trọng lớn nối đuôi nhau rời công trường, cuốn theo làn bụi trắng xóa bao phủ mặt đường và bám dày lên các biển hiệu, hàng quán dọc phố Đỗ Xuân Hợp.
Các xe tải bắt đầu từ tuyến Tân Mỹ - Đỗ Xuân Hợp rồi tiếp tục di chuyển đến nhiều khu vực khác trên địa bàn Hà Nội.
Lưu lượng phương tiện qua lại lớn khiến mỗi khi xe chạy qua, bụi và đất cuộn lên mù mịt, che kín không gian, khiến khu vực này luôn chìm trong bụi.
"Lốc bụi" bốc cao khiến người đi đường phải nheo mắt, che chắn kín mít để tránh ô nhiễm. Anh Sơn (Mỹ Đình 1) cho biết: "Mỗi khi đoàn xe tải đi qua, bụi bốc lên mù mịt che khuất tầm nhìn của người đi đường. Việc đi lại qua đây tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao vì mặt đường vừa trơn trượt do bùn, vừa bụi bặm."
Mặt đường Tân Mỹ, Đỗ Xuân Hợp bị hư hỏng nhiều đoạn, xuất hiện nhiều "ổ trâu", "ổ gà" gây khó khăn cho việc lưu thông.
Bụi trắng bủa vây, phủ dày lên những tán cây dọc tuyến phố Tân Mỹ.
Trước tình trạng một số công trình xây dựng còn để xảy ra bụi bẩn, rơi vãi vật liệu, gây ô nhiễm và làm ảnh hưởng đến môi trường đô thị, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, siết chặt công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn.
Theo đó, các ban quản lý dự án, chủ đầu tư và nhà thầu thi công phải thực hiện nghiêm quy định về đảm bảo trật tự an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng. Các yêu cầu bắt buộc gồm bố trí rào chắn công trình, che chắn khu vực thi công, có biện pháp hạn chế rung chấn, bụi và tiếng ồn; thực hiện phun nước giảm bụi; phương tiện vận chuyển phải được che chắn, rửa sạch trước khi ra khỏi công trường, không để rơi vãi vật liệu ra đường. Các đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm về vệ sinh môi trường trong quá trình thi công, đặc biệt là tình trạng phát sinh bụi, bùn đất ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.
Theo Phùng Linh
Tiền Phong
Theo
Tiền Phong
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://tienphong.vn/ha-noi-nguoi-dan-ngop-tho-vi-bui-cong-trinh-bao-vay-pho-tan-my-post1835121.tpo
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM