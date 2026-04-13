Danh sách 34 Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành các Nghị quyết về việc phê chuẩn Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn và đại biểu Quốc hội (ĐBQH) hoạt động chuyên trách khóa XVI của 34 tỉnh, thành phố.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Phê chuẩn 34 Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI

Theo đó, tại Nghị quyết số 01/NQ-UBTVQH16, UBTVQH quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, giữ chức Trưởng đoàn ĐBQH khóa XVI TPHCM.

Tại Nghị quyết số 231/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, giữ chức Trưởng đoàn ĐBQH khóa XVI TP Hà Nội.

Tại Nghị quyết số 232/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, giữ chức Trưởng đoàn ĐBQH khóa XVI TP Hải Phòng.

Tại Nghị quyết số 04/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế, giữ chức vụ Trưởng đoàn ĐBQH khóa XVI TP Huế.

Tại Nghị quyết số 02/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, giữ chức Trưởng đoàn ĐBQH khóa XVI TP Đà Nẵng.

Tại Nghị quyết số 03/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, giữ chức Trưởng đoàn ĐBQH khóa XVI TP Cần Thơ.

Tại Nghị quyết số 05/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, giữ chức Trưởng đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh An Giang.

Tại Nghị quyết số 06/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu ông Bế Thanh Tịnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng, giữ chức Trưởng đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh Cao Bằng.

Tại Nghị quyết số 07/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, giữ chức Trưởng đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh Cà Mau.

Tại Nghị quyết số 08/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, giữ chức Trưởng đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh Hưng Yên.

Tại Nghị quyết số 09/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu ông Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, giữ chức Trưởng đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh Điện Biên.

Tại Nghị quyết số 10/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, giữ chức Trưởng đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh Đắk Lắk.

Tại Nghị quyết số 11/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu ông Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, giữ chức Trưởng đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh Đồng Nai.

Tại Nghị quyết số 12/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu bà Châu Thị Mỹ Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, giữ chức Trưởng đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh Đồng Tháp.

Tại Nghị quyết số 13/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu ông Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, giữ chức Trưởng đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh Gia Lai.

Tại Nghị quyết số 14/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, giữ chức Trưởng đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh Hà Tĩnh.

Tại Nghị quyết số 16/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, giữ chức Trưởng đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh Nghệ An.

Tại Nghị quyết số 17/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu ông Sùng A Hồ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu, giữ chức Trưởng đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh Lai Châu.

Tại Nghị quyết số 18/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu bà Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh, giữ chức Trưởng đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh Bắc Ninh.

Tại Nghị quyết số 19/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu bà Giàng Thị Dung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai, giữ chức Trưởng đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh Lào Cai.

Tại Nghị quyết số 20/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu ông Y Thanh Hà Niê KĐăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, giữ chức Trưởng đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh Lâm Đồng.

Tại Nghị quyết số 21/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu bà Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, giữ chức Trưởng đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh Lạng Sơn.

Tại Nghị quyết số 22/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu bà Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang, giữ chức Trưởng đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh Tuyên Quang.

Tại Nghị quyết số 23/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu ông Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị, giữ chức Trưởng đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh Quảng Trị.

Tại Nghị quyết số 24/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu ông Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, giữ chức Trưởng đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh Quảng Ninh.

Tại Nghị quyết số 25/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu bà Đinh Thị Hồng Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, giữ chức Trưởng đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh Quảng Ngãi.

Tại Nghị quyết số 26/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu ông Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, giữ chức Trưởng đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh Sơn La.

Tại Nghị quyết số 27/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, giữ chức Trưởng đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh Tây Ninh.

Tại Nghị quyết số 28/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, giữ chức Trưởng đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh Phú Thọ.

Tại Nghị quyết số 29/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030, đại biểu Quốc hội khóa XVI, giữ chức Trưởng đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh Khánh Hòa.

Tại Nghị quyết số 30/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên, giữ chức Trưởng đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh Thái Nguyên.

Tại Nghị quyết số 36/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu ông Trần Văn Lâu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, giữ chức Trưởng đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh Vĩnh Long.

Tại Nghị quyết số 68/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu ông Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình, giữ chức Trưởng đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh Ninh Bình.

Tại Nghị quyết số 230/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, giữ chức Trưởng đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh Thanh Hóa.

Phê chuẩn các Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI

Tại các Nghị quyết số15/NQ-UBTVQH16, UBTVQH quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội giữ chức Phó Trưởng đoàn ĐBQH kiêm nhiệm khóa XVI TP Hà Nội.

Tại Nghị quyết số 79/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu ông Trần Thanh Hà, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội giữ chức Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XVI TP Hà Nội.

Tại Nghị quyết số 31/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu bà Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, giữ chức Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XVI TP HCM

Tại Nghị quyết số 35/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu ông Võ Hoàng Ngân, Thành ủy viên, giữ chức Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XVI TPHCM.

Tại Nghị quyết số 37/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XVI TPHCM.

Tại các Nghị quyết số 33/NQ-UBTVQH16, Nghị quyết số 39/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu ông Lã Thanh Tân và bà Nguyễn Thị Việt Nga, Thành ủy viên, giữ chức Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XVI TP Hải Phòng.

Tại Nghị quyết số 44/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu bà Nguyễn Thị Sửu, Thành ủy viên, giữ chức Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XVI TP Huế.

Tại Nghị quyết số 40/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Duy Minh, Thành ủy viên, giữ chức Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XVI TP Đà Nẵng.

Tại các Nghị quyết số 41/NQ-UBTVQH16, Nghị quyết số 42/NQ-UBTVQH16, Nghị quyết số 43/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu ông Đào Chí Nghĩa, bà Lê Thị Thanh Lam, bà Tô Ái Vang, Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XVI TP Cần Thơ.

Tại Nghị quyết số 32/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu ông Dương Khắc Mai, Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XVI tỉnh Lâm Đồng.

Tại Nghị quyết số 34/NQ-UBTVQH16 và 78/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu bà Hoàng Thị Thanh Thúy và bà Lê Thị Song An, Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XVI tỉnh Tây Ninh.

Tại Nghị quyết số 45/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu bà Lý Anh Thư, Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XVI tỉnh An Giang.

Tại Nghị quyết số 46/NQ-UBTVQH16 phê chuẩn kết quả bầu ông Tạ Minh Tâm, Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XVI tỉnh Đồng Tháp.

Tại các Nghị quyết số 47/NQ-UBTVQH16, 57/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu bà Lý Tiết Hạnh, bà Siu Hương, Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XVI tỉnh Gia Lai.

Tại Nghị quyết số 48/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Bình Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XVI tỉnh Cà Mau.

Tại Nghị quyết số 49/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu ông Dương Mạc Kiên, Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XVI tỉnh Cao Bằng.

Tại Nghị quyết số 50/NQ-UBTVQH16 và 51/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu các bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt và Lê Đào An Xuân, Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XVI tỉnh Đắk Lắk.

Tại Nghị quyết số 52/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu bà Lò Thị Luyến, Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XVI tỉnh Điện Biên.

Tại các Nghị quyết số 53/NQ-UBTVQH16, 54/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu bà Điểu Huỳnh Sang và ông Bùi Xuân Thống, Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XVI tỉnh Đồng Nai.

Tại các Nghị quyết số 55/NQ-UBTVQH16, 58/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu ông Trần Văn Tuấn và bà Trần Thị Vân, giữ chức Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XVI tỉnh Bắc Ninh.

Tại Nghị quyết số 56/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu ông Trần Đình Gia, Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XVI tỉnh Hà Tĩnh.

Tại Nghị quyết số 59/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XVI tỉnh Hưng Yên.

Tại các Nghị quyết số 60/NQ-UBTVQH16, 61/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Hữu Trí và bà Đàng Thị Mỹ Hương, giữ chức Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XVI tỉnh Khánh Hòa.

Tại Nghị quyết số 62/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu ông Hoàng Quốc Khánh, Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XVI tỉnh Lai Châu.

Tại Nghị quyết số 63/NQ-UBTVQH16 và 73/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu bà Đặng Bích Ngọc và ông Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XVI tỉnh Phú Thọ.

Tại Nghị quyết số 64/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu ông Đặng Đức Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XVI tỉnh Lâm Đồng.

Tại Nghị quyết số 65/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu ông Sùng A Lềnh, Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XVI tỉnh Lào Cai.

Tại Nghị quyết số 66/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu bà Thái Thị An Chung, Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XVI tỉnh Nghệ An.

Tại các Nghị quyết số 69/NQ-UBTVQH16, 70/NQ-UBTVQH16 và 71/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu bà Trần Thị Hồng Thanh, ông Phạm Hùng Thắng và ông Lê Văn Thế, Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XVI tỉnh Ninh Bình

Tại Nghị quyết số 72/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XVI tỉnh Lạng Sơn.

Tại Nghị quyết số 74/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu bà Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XVI tỉnh Quảng Ninh.

Tại Nghị quyết số 75/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu bà Hà Thị Anh Thư, Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XVI tỉnh Quảng Ngãi.

Tại Nghị quyết số 76/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu bà Nguyễn Minh Tâm, Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XVI tỉnh Quảng Trị.

Tại Nghị quyết số 77/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu bà Hoàng Ngân Hoàn, Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XVI tỉnh Sơn La.

Tại Nghị quyết số 80/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu bà Lý Thị Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XVI tỉnh Tuyên Quang.

Tại Nghị quyết số 81/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu ông Hà Sỹ Huân, Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XVI tỉnh Thái Nguyên.

Tại Nghị quyết số 82/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu bà Lương Thị Hoa, Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XVI tỉnh Thanh Hóa.

Tại các Nghị quyết số 83/NQ-UBTVQH16, 84/NQ-UBTVQH16, 85/NQ-UBTVQH16, phê chuẩn kết quả bầu bà Nguyễn Thị Yến Nhi, ông Thạch Phước Bình và ông Hồ Thanh Tuấn, Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XVI tỉnh Vĩnh Long.

