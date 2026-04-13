Thi hành Lệnh bắt tạm giam cụ bà Nguyễn Thị Ngọc SN 1950

Theo Duy Anh | 13-04-2026 - 07:40 AM | Xã hội

Ngày 12/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc (SN 1950), trú tại tổ 10, phường Điện Biên Phủ về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Thị Ngọc là đối tượng nhiều lần đến trụ sở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn hò hét, gây mất trật tự; sử dụng lời nói bịa đặt, đưa thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự của lãnh đạo tỉnh.

Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc (Ảnh: Công an Điện Biên).

Trước đó, ngày 9/11/2025, Công an phường Điện Biên Phủ đã xử phạt vi phạm hành chính đối với đối tượng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Tuy nhiên, không những không chấp hành, đối tượng tiếp tục tái diễn hành vi vi phạm.

Ngày 2/4/2026, tại khu vực tiếp công dân của Tỉnh ủy Điện Biên (số 823, tổ 5, phường Điện Biên Phủ), Nguyễn Thị Ngọc tiếp tục hò hét, chửi bới, đưa ra các yêu sách vô căn cứ nhằm gây áp lực đối với lãnh đạo tỉnh.

Mặc dù đã được cán bộ tiếp công dân nhắc nhở, yêu cầu chấp hành nội quy, không phát ngôn sai sự thật, không xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác, đối tượng vẫn cố tình không chấp hành, tiếp tục gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bình thường của cơ quan.

Căn cứ Khoản 1, Điều 318 Bộ luật hình sự (sửa đổi bổ sung năm 2021, 2024, 2025) và Điều 36, Điều 179 Bộ luật Tố tụng hình sự, ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Ngọc.

Công an cảnh báo 24 số điện thoại đầu số 024, 028, 1900 tuyệt đối không nên nghe

Chuyển khoản thành công 100 triệu đồng vào STK 0936902177 của "chú Nam", người đàn ông SN 1984 phải đến trình báo công an

Đề nghị truy tố nữ giám đốc Nguyễn Thị Hạnh

07:24 , 13/04/2026
Sinlaku đạt cấp siêu bão, là một trong ba cơn bão mạnh nhất tháng 4 trong 49 năm

07:18 , 13/04/2026
Bắt Ngô Thị Hoàng Ngân sinh năm 1999 cùng 5 nam thanh niên

21:21 , 12/04/2026
Khởi tố 40 "cần thủ" ở Đắk Lắk

21:08 , 12/04/2026

