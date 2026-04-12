Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt Ngô Thị Hoàng Ngân sinh năm 1999 cùng 5 nam thanh niên

Theo Duy Anh | 12-04-2026 - 21:21 PM | Xã hội

Ngày 12/4, Công an phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng cho biết đã tiến hành tạm giữ hình sự 6 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Trước đó, vào 16h ngày 10/4, tại ngõ 258 Đà Nẵng, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng, Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm - Công an phường Ngô Quyền đã bắt quả tang một ổ nhóm đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Quang Nam, sinh năm 1999; Nguyễn Hải Trung, sinh năm 2000, cùng trú tại phường Gia Viên, Hải Phòng; Vũ Khánh Quỳnh, sinh năm 2001, trú tại phường An Biên, Hải Phòng; Ngô Thị Hoàng Ngân, sinh năm 1999, Chu Hùng Ngọc, sinh năm 2002 cùng trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng.

Các đối tượng tại Công an phường Ngô Quyền (Ảnh: Công an TP Hải Phòng).

Tại hiện trường, Công an phường Ngô Quyền thu giữ trên người Nguyễn Quang Nam và Nguyễn Hải Trung các túi nilon chứa cần sa có tổng trọng lượng 4,46 gam, cùng 5 điện thoại di động và 1 xe mô tô là phương tiện dùng để giao dịch.

Cảnh sát lấy lời khai của các đối tượng (Ảnh: Công an TP Hải Phòng).

Tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng án, đến 15h ngày 11/4, Công an phường Ngô Quyền tiếp tục bắt giữ thêm đối tượng Trương Anh Dũng, thu giữ tại nơi ở thêm 3 túi nilon chứa cần sa với khối lượng lớn lên tới 119,25 gam, cùng 1 cối xay ma túy, 1 cân tiểu ly và 1 điện thoại di động.

Hiện, Công an phường Ngô Quyền đã tiến hành tạm giữ hình sự các đối tượng trên để tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên