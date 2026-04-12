Ba Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Theo Trường Phong | 12-04-2026 - 20:19 PM | Xã hội

Ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, được hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Chiều 12/4, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ Bảy khóa X để thảo luận, cho ý kiến một số nội dung công việc theo thẩm quyền.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tặng hoa chúc mừng ba cán bộ được hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: QV.

Tại hội nghị, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga trình bày tờ trình về việc hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng ba Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: QV.

Theo đó, Đoàn Chủ tịch trình Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét, hiệp thương cử nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với: ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tại hội nghị, 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình về việc hiệp thương cử ba nhân sự trên tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Chân dung Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long.

Chân dung Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy.

Chân dung Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn.

Như vậy, tính đến thời điểm này, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có 9 người, gồm:

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;

Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;

Ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;

Ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam;

Bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Ông Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

Thượng tướng Bế Xuân Trường - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam;

Ông Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Theo Trường Phong

Tiền Phong

