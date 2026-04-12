Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Clip người phụ nữ lao vào rào chắn, ngã trên đường ray khi tàu đang tới: Danh tính và cái kết

Theo Lam Giang | 12-04-2026 - 18:38 PM | Xã hội

Dù đèn cảnh báo đã bật, rào chắn đã hạ nhưng người phụ nữ vẫn lao tới với tốc độ nhanh.

Một đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ điều khiển xe máy tông vào rào chắn rồi ngã sõng soài trên đường ray lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người kinh hãi.

Trong đoạn clip, thời điểm xảy ra sự việc, tàu hỏa sắp đến gần, đèn cảnh báo đã được bật và rào chắn đã hạ song người phụ nữ vẫn lao tới với tốc độ khá nhanh rồi tông vào rào chắn, khiến cả người và phương tiện ngã xuống đường ray. Phát hiện sự việc, 2 nhân viên gác chắn đã nhanh chóng chạy lại hỗ trợ nạn nhân và ngay sau đó thì tàu đi tới.

Hành động của người phụ nữ khiến người xem bất bình.

Khoảnh khắc người phụ nữ tông vào rào chắn, ngã sõng soài trên đường ray.

Nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho hay, sự việc trên xảy ra lúc 8 giờ 40 phút ngày 10/4 tại khu vực đường ngang km1422 + 400 giao giữa đường bộ và đường sắt đoạn qua xã Thuận Nam do Công ty CP Đường sắt Thuận Hải quản lý. Người phụ nữ điều khiển xe máy trong đoạn clip là bà B.T.K.N. (37 tuổi, trú xã Thuận Nam, tỉnh Khánh Hòa).

Được biết, sau sự việc, bà N. chỉ bị sây sát nhẹ. Ngày 12/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa lập biên bản, xử lý bà N. về hành vi "vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang dịch chuyển".

Báo Tuổi trẻ Online thông tin thêm, theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa, hành vi của bà N. đã vi phạm quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt. Theo luật, hành vi "vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang dịch chuyển" sẽ bị xử phạt ở mức từ 800.000 đến 1 triệu đồng.

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
18:25 , 12/04/2026
18:10 , 12/04/2026
14:58 , 12/04/2026
14:37 , 12/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên