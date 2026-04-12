Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyển khoản thành công 100 triệu đồng vào STK 0936902177 của "chú Nam", người đàn ông SN 1984 phải đến trình báo công an

Theo Nam An | 12-04-2026 - 14:58 PM | Xã hội

Nguyễn Văn Cường bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù vì giả danh người quen qua điện thoại lừa một người đàn ông chuyển 100 triệu đồng, qua đó cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi này.

Theo tin tin trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, tòa án nhân dân khu vực I vừa mở phiên tòa xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1993, trú tại thôn Đồng Tâm, xã Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ) mức án 4 năm 6 tháng tù giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân khu vực I, vào khoảng 14 giờ ngày 19/10/2025, Công an phường Hồng Châu, tỉnh Hưng Yên tiếp nhận đơn trình báo của anh C.V.L (sinh năm 1984, trú tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào sáng ngày 28/9/2025, trong quá trình chở khách từ khu vực Văn Giang đến trước cổng Khách sạn Sơn Nam Plaza (phường Hồng Châu), anh L. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ 0879567174, đối tượng tự xưng là "chú Nam". Do có người quen cùng tên và giọng nói tương tự, anh L. đã tin tưởng và chuyển số tiền 100.000.000 đồng vào tài khoản số 0936902177 mang tên Bùi Quý Thành theo yêu cầu.

Đối tượng Nguyễn Văn Cường

Sau khi không liên lạc lại được với người này, anh L. phát hiện bị lừa và đã đến Công an phường Hồng Châu để trình báo. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an phường Hồng Châu đã nhanh chóng tiếp nhận, trong thời gian ngắn đã làm rõ Nguyễn Văn Cường là người thực hiện hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố Cường về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Bị cáo có nhân thân xấu, nhiều tiền án về cùng tội danh nhưng không sửa chữa mà tiếp tục tái phạm. Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Cường mức án 4 năm 6 tháng tù giam.

Vụ án là lời cảnh báo đối với người dân về thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, giả danh người quen để vay tiền. Công an phường Hồng Châu khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ thông tin, đặc biệt đối với các cuộc gọi từ số điện thoại lạ, nhằm tránh bị các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi Lừa đảo để chiếm đoạt tài sản.

doisongphapluat.nguoiduatin.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an ra thông báo quan trọng liên quan đến VNeID, người dân cần biết

Quy định mới về xử lý hành vi ngoại tình

Quy định mới nhất về đăng ký thường trú, tạm trú sẽ chính thức áp dụng từ 1/7 tới đây

14:37 , 12/04/2026
Khoảnh khắc xe cứu thương chở 4 người va chạm xe bán tải rồi lật nghiêng giữa ngã tư: Tình trạng những người trên xe ra sao?

13:59 , 12/04/2026
Bankland bán dự án 'ma' chiếm đoạt gần 500 tỷ đồng, hàng nghìn người bị lừa

13:39 , 12/04/2026
CLIP: Người phụ nữ vượt rào chắn đường sắt, ngã sát đường ray khi tàu sắp tới

11:57 , 12/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên