Chuyển khoản thành công 100 triệu đồng vào STK 0936902177 của "chú Nam", người đàn ông SN 1984 phải đến trình báo công an

Theo tin tin trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, tòa án nhân dân khu vực I vừa mở phiên tòa xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1993, trú tại thôn Đồng Tâm, xã Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ) mức án 4 năm 6 tháng tù giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân khu vực I, vào khoảng 14 giờ ngày 19/10/2025, Công an phường Hồng Châu, tỉnh Hưng Yên tiếp nhận đơn trình báo của anh C.V.L (sinh năm 1984, trú tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào sáng ngày 28/9/2025, trong quá trình chở khách từ khu vực Văn Giang đến trước cổng Khách sạn Sơn Nam Plaza (phường Hồng Châu), anh L. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ 0879567174, đối tượng tự xưng là "chú Nam". Do có người quen cùng tên và giọng nói tương tự, anh L. đã tin tưởng và chuyển số tiền 100.000.000 đồng vào tài khoản số 0936902177 mang tên Bùi Quý Thành theo yêu cầu.

Đối tượng Nguyễn Văn Cường

Sau khi không liên lạc lại được với người này, anh L. phát hiện bị lừa và đã đến Công an phường Hồng Châu để trình báo. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an phường Hồng Châu đã nhanh chóng tiếp nhận, trong thời gian ngắn đã làm rõ Nguyễn Văn Cường là người thực hiện hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố Cường về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Bị cáo có nhân thân xấu, nhiều tiền án về cùng tội danh nhưng không sửa chữa mà tiếp tục tái phạm. Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Cường mức án 4 năm 6 tháng tù giam.

Vụ án là lời cảnh báo đối với người dân về thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, giả danh người quen để vay tiền. Công an phường Hồng Châu khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ thông tin, đặc biệt đối với các cuộc gọi từ số điện thoại lạ, nhằm tránh bị các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi Lừa đảo để chiếm đoạt tài sản.