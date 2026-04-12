CLIP: Người phụ nữ vượt rào chắn đường sắt, ngã sát đường ray khi tàu sắp tới

Theo Châu Tỉnh | 12-04-2026 - 11:57 AM | Xã hội

Camera ghi lại cảnh người phụ nữ điều khiển xe máy cố vượt rào chắn đường sắt đang hạ, ngã ngay sát đường ray trước khi tàu chạy qua

Ngày 12-4, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã xác minh, lập biên bản xử lý một trường hợp cố tình vượt rào chắn khi tín hiệu cảnh báo đang hoạt động.

Trước đó, hệ thống camera ghi nhận vào sáng 10-4 tại đường ngang Km1422+400, giao cắt giữa đường bộ và đường sắt qua địa bàn xã Thuận Nam, Khánh Hòa.

Khi đèn tín hiệu cảnh báo bật sáng và rào chắn đã hạ, một người phụ nữ điều khiển xe máy vẫn len lỏi, điều khiển phương tiện vượt qua khu vực đường ngang.

Người phụ nữ vượt rào chắn đường sắt suýt gặp nạn tại khánh hòa - Ảnh 1.

Tai nạn suýt xảy ra vì người phụ nữ vượt rào chắn đường sắt đang hạ. Ảnh: Công ty cổ phần đường sắt Thuận Hải

Hình ảnh từ camera cho thấy thời điểm rào chắn đóng, người này dừng lại trong chốc lát rồi tiếp tục điều khiển xe băng qua đường ray.

Sau khi qua được một phần đường ngang, xe máy mất thăng bằng và ngã ngay khu vực sát đường sắt.

CLIP: Vượt rào chắn khi đèn cảnh báo bật, người phụ nữ suýt gặp nạn. Nguồn: Công ty cổ phần đường sắt Thuận Hải

Ca trực của Công ty cổ phần đường sắt Thuận Hải và một số người dân gần đó đã nhanh chóng chạy đến hỗ trợ, đưa xe ra khỏi khu vực nguy hiểm trước khi đoàn tàu chạy tới.

Chỉ ít phút sau, đoàn tàu lưu thông qua khu vực, cho thấy hành vi vượt rào chắn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Khánh Hòa phối hợp Công an xã Thuận Nam tiến hành xác minh, mời người vi phạm đến làm việc.

Người điều khiển phương tiện được xác định là bà B.T.K.N. (SN 1989, trú xã Thuận Nam, Khánh Hòa).

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi “vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang dịch chuyển”, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người vi phạm nâng cao ý thức chấp hành quy định khi tham gia giao thông.

Các thuê bao di động bắt buộc phải thực việc này theo quy định mới từ ngày 15/4

Không xuất trình căn cước công dân khi có yêu cầu sẽ bị phạt đến 1.000.000 đồng

Muốn lương hưu 7 triệu đồng, cần đóng BHXH tự nguyện bao nhiêu?

