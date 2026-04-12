Quét QR gặp ‘Trung úy AI’ giúp làm thủ tục nhanh hơn

Ngày cuối tuần, dù không phải trong giờ hành chính, nhưng chỉ cần ngồi ở nhà, anh Nguyễn Văn Thắng vẫn có thể hỏi và nhanh chóng nhận được câu trả lời trong vài giây về thủ tục làm căn cước công dân từ Công an xã Sơn Động thông qua trợ lý AI.

Những ngày gần đây, tại trụ sở Công an xã Sơn Động, một hình ảnh mới lạ khiến nhiều người chú ý. Đó là chỉ cần giơ điện thoại, quét mã QR và trò chuyện với một trợ lý ảo mang tên khá đặc biệt: “Trung úy Sơn Động AI ”.

Chia sẻ về mô hình này, Trung úy La Đức Mạnh – cán bộ Công an xã Sơn Động cho biết, đây là một phần trong hệ sinh thái xây dựng công dân số của đơn vị. “Trợ lý ảo được chúng tôi xây dựng trong khoảng một tháng, đã chạy thử nghiệm ổn định và chính thức ra mắt từ ngày hôm qua”, Trung úy Mạnh nói.

Công an xã Sơn Động ra mắt trợ lý ảo “Trung úy Sơn Động AI”.

Điểm đáng chú ý là toàn bộ hệ thống dữ liệu của chatbot này đều do chính cán bộ c ông an xã tự xây dựng. Các dữ liệu này thuộc nhóm thông tin không mật, được chọn lọc kỹ lưỡng nhằm đảm bảo tính chính xác và an toàn. Đặc biệt, trợ lý ảo được thiết kế theo nguyên tắc không “trả lời cứng” từng câu chữ đã lập trình, mà linh hoạt diễn đạt lại để tránh người dân hiểu sai hoặc tiếp nhận thông tin thiếu chính xác.

Với các nội dung nhạy cảm hoặc vượt thẩm quyền, hệ thống sẽ tự động điều hướng người dân liên hệ trực ban Công an xã Sơn Động để được giải quyết trực tiếp. Cách làm này vừa đảm bảo tính bảo mật, vừa duy trì sự kiểm soát của con người trong các tình huống quan trọng.

Thực tế tại Sơn Động cho thấy, nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân là rất lớn. Có những ngày, hàng trăm lượt công dân đến trụ sở công an xã để làm các thủ tục như cấp thẻ căn cước, phòng cháy chữa cháy, xử phạt vi phạm giao thông… Trong khi đó, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp dân chỉ có từ 2–3 cán bộ, dẫn đến áp lực công việc rất cao.

“Xuất phát từ thực tế đó, chúng tôi buộc phải tìm giải pháp. Và việc tự nghiên cứu, xây dựng một trợ lý ảo AI là cách nhanh nhất, hiệu quả nhất trong điều kiện hiện có”, Trung úy Mạnh chia sẻ.

Người dân chỉ cần quét mã QR là gặp Trung úy Sơn Động AI.

Cách vận hành của “Trung úy Sơn Động AI” khá đơn giản. Theo đó, người dân chỉ cần quét mã QR được niêm yết tại trụ sở hoặc trên các kênh thông tin của Công an xã Sơn Động. Sau đó, họ có thể đặt câu hỏi về thủ tục hành chính nào. Trợ lý ảo sẽ phản hồi ngay lập tức, với cách diễn đạt tự nhiên như một cán bộ trực tiếp tư vấn.

Nhờ đó, khối lượng công việc của cán bộ Công an xã Sơn Động tiếp dân giảm đáng kể. Những câu hỏi lặp lại, mang tính phổ biến chiếm phần lớn thời gian đã được chatbot xử lý. Cán bộ công an có thêm thời gian tập trung giải quyết các hồ sơ phức tạp, nâng cao chất lượng phục vụ.

Không chỉ tại trụ sở Công an xã Sơn Động, hiệu quả của mô hình còn thể hiện rõ trên môi trường mạng. Fanpage của Công an xã Sơn Động hiện có hàng chục nghìn người theo dõi, mỗi ngày nhận rất nhiều câu hỏi liên quan đến an ninh trật tự và thủ tục hành chính. Trước đây, việc trả lời hoàn toàn thủ công khiến cán bộ quá tải. Nay, trợ lý ảo đã “gánh” phần lớn khối lượng này.

Theo Trung úy Mạnh, trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lực lượng công an cấp xã phải xử lý khối lượng công việc lớn hơn trước rất nhiều. Trợ lý ảo “Trung úy Sơn Động AI” giúp giải bài toán về nhân lực, đặc biệt trong lĩnh vực thủ tục hành chính, nơi có tần suất xử lý cao và yêu cầu nhanh chóng.

Trung úy Sơn Động AI trả lời nhanh chóng câu hỏi của người dân về thủ tục hành chính dù trong ngày nghỉ hay đêm tối.

Sơn Động là xã miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Bắc Ninh, với 33 thôn, hơn 24.000 nhân khẩu, gồm 14 dân tộc cùng sinh sống như Tày, Nùng, Dao, Hoa, Cao Lan, Sán Dìu, Sán Chí… Địa bàn rộng, dân cư phân tán khiến việc tiếp cận dịch vụ công gặp nhiều trở ngại.

Trong bối cảnh đó, việc đưa trợ lý ảo vào hoạt động không chỉ giúp giảm tải cho lực lượng công an mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Họ có thể hỏi – đáp mọi lúc, mọi nơi, kể cả ngoài giờ hành chính hay ngày nghỉ, không cần phải di chuyển xa.

“Người dân ở các thôn xa trung tâm giờ đây không cần đi lại nhiều lần chỉ để hỏi thủ tục. Họ có thể chuẩn bị đầy đủ hồ sơ ngay từ đầu nhờ trợ lý ảo hướng dẫn”, Trung úy Mạnh cho biết thêm.

Trợ lý ảo "Trung úy Sơn Động AI" giúp Công an xã Sơn Động giảm tải khối lượng công việc rất lớn.

Dù mới ra mắt, “Trung úy Sơn Động AI” đã cho thấy hiệu quả rõ rệt, trở thành một mô hình sáng tạo ở cấp cơ sở. Không cần đầu tư lớn, không phụ thuộc vào đơn vị công nghệ chuyên nghiệp, chính những cán bộ công an xã đã tự học, tự làm và đưa AI vào phục vụ người dân một cách thiết thực.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện, bổ sung dữ liệu để trợ lý ảo ngày càng thông minh hơn, phục vụ người dân tốt hơn”, Trung úy Mạnh khẳng định.