Thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc của viên chức Trần Đức Cường SN 1981

Quá trình điều tra mở rộng vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra năm 2024 tại xã Nguyên Hoà, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên nay là xã Tống Trân, tỉnh Hưng Yên, ngày 19/03/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra Quyết định khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với bị can Trần Đức Cường, sinh năm 1981, trú tại phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên - Viên chức Hạt quản lý đê khu vực Kim Động và Trần Tiến Sỹ, sinh năm 1982, trú tại xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên – Chuyên viên Phòng quản lý đê điều Chi cục Thủy lợi về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại điều 360 Bộ luật hình sự. Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Căn cứ tài liệu điều tra xác định:Trần Đức Cường và Trần Tiến Sỹ với nhiệm vụ thực hiện quản lý chất lượng thi công xây dựng, tiến độ thi công, chi phí đầu tư xây dựng và kiểm tra nhằm đảm bảo thực hiện đúng theo các nội dung trong Hợp đồng song đã thiếu trách nhiệm, không thực hiện đầy đủ công việc được giao gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 3,5 tỷ đồng.

Bị can Trần Tiến Sỹ (bên trái) và bị can Trần Đức Cường (bên phải)

Trước đó,Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố, bắt tạm giam 09 bị can là nguyên Chi cục trưởng Chi cục quản lý đê điều, nguyên Trưởng phòng Quản lý đê điều tỉnh Hưng Yên và một số Giám đốc doanh nghiệp về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng” quy định tại Điều 224 Bộ luật hình sự và tội“Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại điều 360 Bộ luật hình sự.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định pháp luật.