Miền Bắc sẽ xuất hiện mưa rào, nắng nóng dịu dần trong tuần tới

Theo Duy Anh | 11-04-2026 - 18:59 PM | Xã hội

Theo dự báo, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ còn kéo dài thêm khoảng 5 ngày nữa, trước khi đón mưa dông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (11/4), từ Nghệ An đến TP. Huế xảy ra nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt, có nơi trên 40 độ C.

Tây Bắc Bộ, Nam đồng bằng Bắc Bộ, Đà Nẵng và khu vực Quảng Ngãi - Đắk Lắk có nắng nóng 35–37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Trong 2 ngày tới, nắng nóng tiếp tục gay gắt, nhiều nơi đặc biệt gay gắt.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ khoảng 15–16/4, nắng nóng ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng dịu dần. Riêng khu vực Đông Bắc Bộ khoảng ngày 16-17/4 khả năng có mưa rào và dông rải rác; sau có mưa rào và dông vài nơi.

Từ khoảng 17/4, nắng nóng ở Trung Bộ giảm dần.

Khoảng cuối tuần sau, Bắc Bộ sẽ có mưa, nắng nóng giảm dần Ảnh minh hoạ (Ảnh: Người lao động).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 11 và ngày 12/4

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 23-38 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực Nam Đồng Bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 24-37 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 25-40 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 24-38 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 21-37 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-36 độ.

Phụ nữ mới

Quy định mới liên quan đến hộ chiếu chính thức có hiệu lực từ 1/7 tới đây

Người dân cả nước lưu ý: Quy định mới liên quan đến thẻ căn cước và CMND mà ai cũng cần nắm rõ

Chân dung Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Lê Trung Tiến SN 1991 đang bị công an điều tra

Cháy căn hộ tầng 10 tại chung cư cao 45 tầng ở TPHCM

Đề xuất bỏ xác nhận tình trạng hôn nhân khi đăng ký hộ tịch

Vụ 4 người cùng gia đình chết bất thường trong căn nhà ở Gia Lai: Hiện trường có gì bất thường?

