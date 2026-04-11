Miền Bắc sẽ xuất hiện mưa rào, nắng nóng dịu dần trong tuần tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (11/4), từ Nghệ An đến TP. Huế xảy ra nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt, có nơi trên 40 độ C.

Tây Bắc Bộ, Nam đồng bằng Bắc Bộ, Đà Nẵng và khu vực Quảng Ngãi - Đắk Lắk có nắng nóng 35–37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Trong 2 ngày tới, nắng nóng tiếp tục gay gắt, nhiều nơi đặc biệt gay gắt.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ khoảng 15–16/4, nắng nóng ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng dịu dần. Riêng khu vực Đông Bắc Bộ khoảng ngày 16-17/4 khả năng có mưa rào và dông rải rác; sau có mưa rào và dông vài nơi.

Từ khoảng 17/4, nắng nóng ở Trung Bộ giảm dần.

Khoảng cuối tuần sau, Bắc Bộ sẽ có mưa, nắng nóng giảm dần

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 11 và ngày 12/4

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 23-38 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực Nam Đồng Bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 24-37 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 25-40 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 24-38 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 21-37 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-36 độ.