Đề xuất bỏ xác nhận tình trạng hôn nhân khi đăng ký hộ tịch

Tham gia thảo luận, đại biểu Trần Nhật Minh (đoàn Nghệ An) cho biết tại phiên thảo luận tổ, ông đã góp ý về nội dung bổ sung tình trạng hôn nhân vào đăng ký hộ tịch quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 3 về nội dung đăng ký hộ tịch.



Đại biểu Trần Nhật Minh phát biểu thảo luận ngày 11-4. Ảnh: Phạm Thắng

Đại biểu Trần Nhật Minh đề nghị không quy định nội dung này vì tình trạng hôn nhân của cá nhân về cơ bản đã được ghi nhận và tích hợp vào cơ sở dữ liệu hộ tịch, thống nhất sử dụng trên toàn quốc. Đây cũng là vấn đề được nêu trong báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.

Ông Trần Nhật Minh dẫn giải trình của cơ quan soạn thảo cho thấy, bản chất của việc xác nhận tình trạng hôn nhân là việc cơ quan đăng ký hộ tịch thực hiện xác nhận hôn nhân của một cá nhân để cấp văn bản xác nhận theo yêu cầu. Tuy nhiên, trong thực tiễn hiện nay đây là một loại giấy tờ nhằm cung cấp những thông tin về cá nhân để đảm bảo việc thực hiện một số giao dịch dân sự có đăng ký hộ tịch.

Đại biểu đoàn Nghệ An cho biết theo Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân chỉ có thời hạn sử dụng trong 6 tháng kể từ ngày cấp, chỉ có một mục đích sử dụng đã ghi trong giấy xác nhận.

Về mặt pháp lý sẽ không có giá trị là sự xác định tình trạng nhân thân và không có giá trị sử dụng lâu dài, thậm chí đi theo cá nhân suốt cả cuộc đời như các loại giấy tờ hộ tịch khác như giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn hay văn bản xác định về nhân thân khác.

Mặt khác, những thông tin về tình trạng hôn nhân như kết hôn, ly hôn có thể khai thác qua hệ thống cơ sở dữ liệu về hộ tịch theo quy định tại Điều 8 dự thảo luật về nguyên tắc đăng ký hộ tịch, khai thác, chia sẻ dữ liệu hộ tịch.

Cơ quan soạn thảo cũng cho rằng, đối với tình trạng hôn nhân thực tế, cơ quan đăng ký hộ tịch phải kiểm tra, xác minh để khẳng định người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân thuộc trường hợp hôn nhân thực tế theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình. Trường hợp này không có thông tin trong cơ sở dữ liệu để cấp văn bản xác nhận.

Đại biểu Trần Nhật Minh đánh giá ý kiến giải trình trên chưa phù hợp với quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, bởi việc xác nhận tình trạng hôn nhân để áp dụng với trường hợp sống chung như vợ chồng cũng không phù hợp với quy định.

Vì vậy, ông Minh đề nghị không quy định nội dung đăng ký hộ tịch về thông tin tình trạng hôn nhân tại dự thảo luật để đảm bảo tính thống nhất của pháp luật và cắt giảm thủ tục hành chính trong đăng ký hộ tịch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong các giao dịch dân sự, giảm áp lực công việc cho cán bộ cơ sở.