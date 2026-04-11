Ai phát hiện Nguyễn Dương Cảnh ở đâu, liên hệ số điện thoại 0983.896.196

Theo Minh Tuệ | 11-04-2026 - 14:41 PM | Xã hội

Sau mâu thuẫn trong lúc làm việc, Nguyễn Dương Cảnh đã về phòng trọ lấy hung khí, đứng đợi trước cổng công ty tại đường Nguyễn Văn Luông để chém đồng nghiệp rồi biệt tích.

Ngày 11/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng PC01) cho biết đang thụ lý điều tra vụ án cố ý gây thương tích xảy ra trước số 269 – 275 đường Nguyễn Văn Luông, phường Phú Lâm.

Theo điều tra, khoảng 23h ngày 4/6/2021, ông N.V.T. (34 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) và Nguyễn Dương Cảnh (31 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) là nhân viên bốc xếp của Công ty may thêu Thuận Phương đã xảy ra mâu thuẫn trong lúc làm việc.

Rạng sáng 5/6/2021, Cảnh về phòng trọ lấy dao rồi quay lại trước cổng công ty tại địa chỉ số 269–275 đường Nguyễn Văn Luông, phường Phú Lâm để đợi ông T.. Khi thấy đồng nghiệp xuất hiện, Cảnh dùng dao truy đuổi và chém trúng cổ tay phải của ông T. gây thương tích với tỉ lệ 7%.

Gây án xong, Cảnh bỏ trốn khỏi hiện trường. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo truy tìm Nguyễn Dương Cảnh (nam, 31 tuổi), nơi thường trú: Ấp 8B, xã Phong Hiệp, tỉnh Cà Mau.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin về Nguyễn Dương Cảnh liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, địa chỉ số 47 đường Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM gặp Điều tra viên thụ lý Phạm Thanh Hương, số điện thoại: 0983.896.196 để cung cấp thông tin.

Theo Minh Tuệ

