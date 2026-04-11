Những ai là nạn nhân của Lê Trung Tiến và Nguyễn Thị Thuý, liên hệ ngay 0935696569

Theo Phạm Trang | 11-04-2026 - 14:17 PM | Xã hội

Công an TP Hà Nội đang mở rộng điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến mua nhà ở xã hội, đồng thời kêu gọi các nạn nhân liên hệ để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội đang thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn, liên quan đến thủ đoạn ký hợp đồng tư vấn dịch vụ nhằm chiếm đoạt tiền của người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội (NOXH).

Trước đó, ngày 17/3/2026, Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong hoạt động mua bán NOXH tại Hà Nội. Sau đó, vụ án được chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Lê Trung Tiến (Ảnh: CQCA)

Đến ngày 25/3/2026, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Trung Tiến (SN 1991, trú tại xã Đại Thanh, Hà Nội), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Star Homes và Nguyễn Thị Thúy (SN 1987, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội), Giám đốc nhân sự công ty này, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan chức năng, vụ án đang được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của 6 đối tượng liên quan khác trong hoạt động môi giới, bán nhà ở xã hội có dấu hiệu lừa đảo để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP Hà Nội nhận định đây là vụ việc có tính chất cảnh báo, khi các đối tượng đã lợi dụng nhu cầu mua NOXH ngày càng cao của người dân để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra khuyến cáo người dân cần thận trọng, tìm hiểu kỹ thông tin pháp lý và quy trình mua bán nhà ở xã hội theo đúng quy định, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng.

Đồng thời, Công an TP Hà Nội đề nghị những ai đã từng giao dịch, đặt mua nhà ở xã hội với các đối tượng liên quan đến vụ án trên, sớm liên hệ Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội (địa chỉ: số 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, Hà Nội) hoặc liên hệ trực tiếp điều tra viên thụ lý qua các số điện thoại 0935.696.569 hoặc 0692.194.085 để trình báo, phối hợp phục vụ công tác điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Phạm Trang

Phụ nữ mới

Quy định mới liên quan đến hộ chiếu chính thức có hiệu lực từ 1/7 tới đây Nổi bật

Người dân cả nước lưu ý: Quy định mới liên quan đến thẻ căn cước và CMND mà ai cũng cần nắm rõ Nổi bật

Nạn nhân tử vong sau tai nạn ở TPHCM là thầy thuốc ưu tú, từng làm giám đốc bệnh viện

Triệu tập Đỗ Tiến Xuân SN 1997 sau khi phát hiện hàng chục nghìn giao dịch bí ẩn: Công an yêu cầu khóa gấp tài khoản

