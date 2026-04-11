Dự báo thời tiết ngày 11/4: Cả nước ngày oi nóng kéo dài, đêm giảm đến 10°C

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 11/4/2026

Ngày 11/4, Thanh Hóa đến TP Huế tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng gay gắt trên diện rộng, thậm chí có nơi đạt ngưỡng đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40°C, một số điểm vượt ngưỡng 40°C. Độ ẩm tương đối trong không khí giảm thấp, chỉ còn khoảng 35-40%, khiến cảm giác oi bức, khô nóng càng trở nên khắc nghiệt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe người dân cũng như các hoạt động sản xuất, sinh hoạt ngoài trời.

Ngày 11/4, cả nước tiếp tục nắng nóng. (Ảnh minh hoạ: Minh Quang)

Không chỉ các địa phương trên, trong ngày 11/4, nắng nóng tiếp tục ảnh hưởng tại nhiều vùng trên cả nước. Tại Tây Bắc Bộ, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, thời tiết phổ biến ở trạng thái nắng nóng đến nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động 36-38°C, có nơi vượt ngưỡng 38°C.

Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, nắng nóng duy trì với nền nhiệt phổ biến 35-37°C, một số nơi ghi nhận mức nhiệt trên 37°C. Dù không cực đoan như các khu vực trên nhưng thời tiết oi nóng kéo dài trong ngày vẫn gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt, đặc biệt tại các đô thị lớn.

Trong khi đó, Đông Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại một số nơi ở khu vực này có thể vượt 35°C, tuy chưa trên diện rộng nhưng cũng là dấu hiệu cho thấy xu hướng gia tăng nhiệt trong giai đoạn chuyển mùa.

Mặc dù ban ngày nắng nóng, nhiệt độ tăng cao nhưng ban đêm, nhiệt độ giảm sâu khoảng 10°C trở lên, thấp nhất ở các khu vực phổ biến 24-28°C, trong đó, nhiệt độ thấp nhất ở cao nguyên Trung Bộ chỉ khoảng 20-23°C.

Nắng nóng ở các khu vực nói trên khả năng kéo dài trong những ngày tới. Từ 14-15/4, nắng nóng ở Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xu hướng dịu dần. Khoảng 16-17/4, nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ cũng giảm dần cường độ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 11/4/2026

Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 35-38°C, có nơi trên 38°C.

Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C.

Thanh Hóa đến Huế đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 37-40°C, có nơi trên 40°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, phía Bắc nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-38°C, có nơi trên 38°C, phía Nam 32-35°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 37°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 37°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C.



