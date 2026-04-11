Triệu tập Đỗ Tiến Xuân SN 1997 sau khi phát hiện hàng chục nghìn giao dịch bí ẩn: Công an yêu cầu khóa gấp tài khoản

Ngày 10/4, theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, qua công tác nghiệp vụ, vào đầu tháng 4/2026, Công an phường Cam Đường phát hiện một trường hợp có dấu hiệu mua bán, trao đổi tài khoản cá nhân trái phép. Đối tượng là Đỗ Tiến Xuân (sinh năm 1997, trú tại Tổ dân phố công trường 5, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai) có hành vi bán tài khoản ngân hàng cá nhân nhằm mục đích trục lợi.

Làm việc với đối tượng Đỗ Tiến Xuân tại trụ sở Công an phường Cam Đường

Theo tài liệu xác minh, trong năm 2023, Đỗ Tiến Xuân tham gia một hội nhóm trên không gian mạng chuyên mua bán tài khoản ngân hàng. Sau đó, đối tượng sử dụng thông tin cá nhân để mua nhiều sim và đăng ký nhiều tài khoản tại các ngân hàng rồi bán lại cho một đối tượng khác với tổng số tiền 4.500.000 đồng.

Điều đáng nói, qua kiểm tra lịch sử giao dịch, các tài khoản này phát sinh hàng chục nghìn giao dịch trong thời gian ngắn với số tiền lên đến nhiều tỷ đồng, có dấu hiệu liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, cho vay nặng lãi và rửa tiền.

Ngay sau khi phát hiện, Công an phường Cam Đường đã tiến hành triệu tập, làm việc với đối tượng; lập hồ sơ ban đầu, yêu cầu đối tượng khóa ngay các tài khoản cá nhân đã bán nhằm ngăn chặn các giao dịch bất hợp pháp, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian gần đây, đánh trúng tâm lý muốn kiếm tiền dễ dàng của một bộ phận người dân, đặc biệt là thanh niên, học sinh, sinh viên, người lao động bằng các thủ đoạn tinh vi, các đối tượng đã dụ dỗ người dân mở tài khoản ngân hàng để mua bán, cho thuê, các đối tượng yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, mở tài khoản ngân hàng hoặc giao lại thẻ ATM, số điện thoại đăng ký, mã xác thực… các tài khoản ngân hàng này bị sử dụng làm công cụ trung gian để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Thực tế điều tra cho thấy, nhiều tài khoản ngân hàng đã bị lợi dụng để: Nhận và chuyển tiền trong các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền, hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp; Phục vụ hoạt động đánh bạc, cá độ trực tuyến; Thực hiện giao dịch tài chính xuyên biên giới nhằm che giấu dấu vết tội phạm…

Cơ quan Công an khẳng định, hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng là vi phạm pháp luật và tiềm ẩn rủi ro pháp lý rất lớn. Hậu quả pháp lý của hành vi này là vô cùng nghiêm trọng, người thực hiện hành vi có thể bị xử phạt hành chính hoặc phạt tù, theo quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025), hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng có thể phạt tù lên đến 07 năm hoặc phạt tiền đến 500 triệu đồng, tùy theo mức độ. Bên cạnh đó, tài khoản ngân hàng có thể bị phong tỏa, số tiền liên quan bị tịch thu, và người bán tài khoản sẽ bị đưa vào danh sách cảnh báo rủi ro của hệ thống ngân hàng. Không chỉ đối mặt với án tù và thiệt hại tài chính, người bán, cho thuê, cho mượn tài khoản còn chịu hậu quả về danh dự và nhân thân.

Trước tình hình trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tham gia mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Người dân cần cảnh giác với các lời mời chào "việc nhẹ, lãi cao" hoặc "cho thuê tài khoản nhận hoa hồng" trên mạng xã hội. Khi phát hiện tài khoản có dấu hiệu bị lợi dụng hoặc có người lạ đề nghị sử dụng tài khoản của mình, cần báo ngay cho ngân hàng hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý.