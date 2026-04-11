Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nạn nhân tử vong sau tai nạn ở TPHCM là thầy thuốc ưu tú, từng làm giám đốc bệnh viện

Theo Nguyễn Tiến | 11-04-2026 - 13:59 PM | Xã hội

Công an TPHCM xác định danh tính nạn nhân là ông Đinh Thanh Hưng, thầy thuốc ưu tú, từng là Giám đốc Bệnh viện quận Tân Phú trước đây

Ngày 10-4, Công an TPHCM cho biết đã xác định được danh tính người đàn ông tử vong sau vụ tai nạn giao thông xảy ra rạng sáng 5-4, mà trước đó chưa có người thân đến nhận.

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn Ảnh: XĐ

Nạn nhân là ông Đinh Thanh Hưng (65 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Hòa, TPHCM), thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa II, nguyên Giám đốc Bệnh viện quận Tân Phú trước đây.

Sau khi cơ quan chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể ông Hưng đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo người thân, ông Hưng nghỉ hưu từ cuối tháng 4-2022 và sống cùng gia đình tại nhà riêng trên đường Nguyễn Trọng Tuyển.

Do thỉnh thoảng ông Hưng có thói quen đi ra ngoài vài ngày mới về nhà nên khi không thấy ông trở về, gia đình vẫn nghĩ như những lần trước.

Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 5-4, ông Hưng điều khiển xe máy lưu thông trên đường Đỗ Mười (Quốc lộ 1 cũ), đoạn qua phường Dĩ An, khu vực trước Bến xe Lam Hồng thì bị ngã.

Người dân đã hỗ trợ đưa nạn nhân cùng phương tiện vào lề đường. Tuy nhiên, sau đó ông Hưng đi bộ vào làn dành cho ô tô và nghi bị một phương tiện tông trúng, tử vong tại chỗ.

Sau vụ tai nạn, phương tiện liên quan đã rời khỏi hiện trường. Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, truy tìm phương tiện này để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quy định mới liên quan đến hộ chiếu chính thức có hiệu lực từ 1/7 tới đây

Người dân cả nước lưu ý: Quy định mới liên quan đến thẻ căn cước và CMND mà ai cũng cần nắm rõ

Triệu tập Đỗ Tiến Xuân SN 1997 sau khi phát hiện hàng chục nghìn giao dịch bí ẩn: Công an yêu cầu khóa gấp tài khoản

9 số điện thoại tuyệt đối không nên nghe để tránh mất tiền oan

Dự báo thời tiết ngày 11/4: Cả nước ngày oi nóng kéo dài, đêm giảm đến 10°C

Hàng chục triệu người dùng Zalo chú ý: Thấy dấu hiệu này phải đổi mật khẩu khẩn cấp

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên