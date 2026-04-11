Chân dung Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Lê Trung Tiến SN 1991 đang bị công an điều tra

Theo Chi Chi | 11-04-2026 - 18:23 PM | Xã hội

Lê Trung Tiến SN 1991, trú tại xã Đại Thanh, Hà Nội - là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Star Homes.

Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký kết hợp đồng tư vấn dịch vụ để chiếm đoạt tiền của người bị hại có nhu cầu mua Nhà ở xã hội (NOXH) xảy ra tại TP Hà Nội.

Theo đó, ngày 17/3/2026, Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến mua NOXH xảy ra tại Hà Nội. Sau đó, vụ án được chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội để điều tra theo quy định.

Ngày 25/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Lê Trung Tiến (SN: 1991, trú tại: xã Đại Thanh, Hà Nội - là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Star Homes); Nguyễn Thị Thuý (SN: 1987, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội - là Giám đốc nhân sự Công ty Star Homes) cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự.

Chân dung Tiến. Ảnh: CA Hà Nội

Vụ án hiện đang mở rộng điều tra làm rõ hành vi của 06 đối tượng liên quan đến việc môi giới và bán NOXH để điều tra, xử lý làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án trên là hồi chuông cảnh báo về tình trạng các đối tượng lợi dụng nhu cầu mua NOXH để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần thận trọng, tìm hiểu thông tin rõ ràng để mua NOXH (theo quy định của pháp luật), Nếu ai là bị hại đã từng đặt mua NOXH của các đối tượng trên, vui lòng liên hệ: Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội (địa chỉ: số 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội), Điều tra viên thụ lý (số điện thoại: 0935696569 hoặc 0692194085) để trình báo và phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

