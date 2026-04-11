Cháy căn hộ tầng 10 tại chung cư cao 45 tầng ở TPHCM

Theo Anh Vũ | 11-04-2026 - 18:21 PM | Xã hội

Đám cháy phát ra từ căn hộ ở tầng 10 một toà chung cư trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (TPHCM).

Ngày 11-4, Công an phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM đang điều tra vụ căn hộ chung cư 45 tầng bị cháy.

Đám cháy bùng lên từ căn hộ ở tầng 10.

Khoảng 13 giờ cùng ngày, khói lửa bốc lên từ căn hộ ở tầng 10, toà L6 (cao 45 tầng), thuộc cụm chung cư nằm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây.

Lúc này, căn hộ không có người.

Phát hiện cháy, người dân hô hoán đồng thời gọi điện báo lực lượng chức năng.

Chuông báo cháy vang lên, lực lượng bảo vệ phát loa thông báo cho cư dân tạm thời thoát nạn theo lối cầu thang bộ.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Sau 10 phút, đám cháy được khống chế.

Tường chung cư ám đen sau vụ cháy.

Nguyên nhân của vụ cháy đang được làm rõ.

Quy định mới liên quan đến hộ chiếu chính thức có hiệu lực từ 1/7 tới đây

Người dân cả nước lưu ý: Quy định mới liên quan đến thẻ căn cước và CMND mà ai cũng cần nắm rõ

Đề xuất bỏ xác nhận tình trạng hôn nhân khi đăng ký hộ tịch

15:20 , 11/04/2026
Vụ 4 người cùng gia đình chết bất thường trong căn nhà ở Gia Lai: Hiện trường có gì bất thường?

15:00 , 11/04/2026
Ai phát hiện Nguyễn Dương Cảnh ở đâu, liên hệ số điện thoại 0983.896.196

14:41 , 11/04/2026
Những ai là nạn nhân của Lê Trung Tiến và Nguyễn Thị Thuý, liên hệ ngay 0935696569

14:17 , 11/04/2026

