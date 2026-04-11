Hoán đổi ngày nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 sao mới đúng quy định?

Năm nay, Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10-3 âm lịch) rơi vào chủ nhật (ngày 26-4), trùng với ngày nghỉ cuối tuần nên theo quy định người lao động được nghỉ bù vào thứ hai (27-4), tức được nghỉ 2 ngày.

Dịp nghỉ lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5 của năm 2026 rơi vào thứ năm, thứ sáu, tức người lao động được nghỉ 2 ngày.

Riêng với những người lao động không phải đi làm thứ bảy, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ 30-4 đến hết ngày 3-5 (tính cả 2 ngày cuối tuần).

Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10-3 âm lịch) năm nay người lao động được nghỉ 2 ngày

Do nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, một số doanh nghiệp có ý định cho người lao động nghỉ bù dịp Giỗ Tổ Hùng Vương sớm hơn (nghỉ vào thứ bảy, ngày 25-4) hoặc hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần từ chủ nhật (ngày 3-5) thành thứ bảy (2-5) để người lao động ở những nơi phải đi làm ngày thứ bảy được nghỉ liền mạch dịp lễ 30-4, 1-5. Tuy nhiên, doanh nghiệp khá băn khoăn về việc tuân thủ đúng quy định pháp luật nếu thực hiện các phương án hoán đổi trên.

Trả lời doanh nghiệp về việc hoán đổi ngày nghỉ bù dịp Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày 25-4 thay cho ngày 27-4 mới đây, Sở Nội vụ TPHCM dẫn chiếu theo quy định tại Điều 111 Bộ luật Lao động 2019 về nghỉ hằng tuần.

Theo đó, mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt, do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 1 tháng ít nhất 4 ngày. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày Chủ nhật hoặc ngày xác định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.

Trường hợp ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết (quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật Lao động), người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

Như vậy, nếu ngày Giỗ Tổ Hùng Vương rơi vào chủ nhật (ngày 26-4) trùng với ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại Nội quy lao động của doanh nghiệp thì người lao động được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp, tức là ngày thứ hai (27-4).

Việc công ty xác định ngày nghỉ bù vào thứ bảy, ngày 25-4, là chưa đúng quy định.

Đối với mong muốn hoán đổi ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần, Sở Nội vụ TPHCM cho hay Bộ luật Lao động hiện hành không có quy định về việc hoán đổi ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần.

Do đó, việc công ty hoán đổi ngày nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần (chủ nhật) sang ngày 2-5 (thứ bảy) là không đúng quy định, vì ngày nghỉ bù phải được bố trí vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định của pháp luật lao động.

Trường hợp công ty bố trí người lao động đi làm việc vào ngày nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần thì phải thực hiện trên cơ sở thỏa thuận với người lao động.

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ cũng lưu ý theo quy định tại khoản 3 Điều 55 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, trường hợp người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, Tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần (thực hiện theo điểm b khoản 1 Điều 98 Bộ luật Lao động, tức ít nhất bằng 200% tiền lương).

Ngoài ra, việc tổ chức làm thêm giờ phải bảo đảm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định tại khoản 2 Điều 107 và khoản 1 Điều 111 Bộ luật Lao động.