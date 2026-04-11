Hai cán bộ Chi cục Thuỷ lợi Hưng Yên bị bắt

Theo Tr.Đức | 11-04-2026 - 19:41 PM | Xã hội

Trần Đức Cường và Trần Tiến Sỹ đã thiếu trách nhiệm, không thực hiện đầy đủ công việc được giao gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 3,5 tỉ đồng.

Ngày 11-4, tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết quá trình điều tra mở rộng vụ án "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra năm 2024 tại xã Nguyên Hoà, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên (nay là xã Tống Trân, tỉnh Hưng Yên), Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với bị can Trần Đức Cường (SN 1981, trú tại phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên), viên chức Hạt quản lý đê khu vực Kim Động và Trần Tiến Sỹ (SN 1982, trú tại xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên), chuyên viên Phòng quản lý đê điều Chi cục Thủy lợi, về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại điều 360 Bộ luật hình sự.

Bắt 2 cán bộ Chi cục Thủy lợi Hưng Yên vì thiệt hại 3 , 5 tỉ đồng - Ảnh 1.

Bị can Trần Tiến Sỹ (bên trái) và bị can Trần Đức Cường (bên phải)

Căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan công an xác định Trần Đức Cường và Trần Tiến Sỹ với nhiệm vụ thực hiện quản lý chất lượng thi công xây dựng, tiến độ thi công, chi phí đầu tư xây dựng và kiểm tra nhằm đảm bảo thực hiện đúng theo các nội dung trong hợp đồng song đã thiếu trách nhiệm, không thực hiện đầy đủ công việc được giao gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 3,5 tỉ đồng.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố, bắt tạm giam 9 bị can là nguyên Chi cục trưởng Chi cục quản lý đê điều, nguyên Trưởng phòng Quản lý đê điều tỉnh Hưng Yên và một số Giám đốc doanh nghiệp về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng" quy định tại Điều 224 Bộ luật hình sự và tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại điều 360 Bộ luật hình sự.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Theo Tr.Đức

Người lao động

Công an cảnh báo nóng liên quan CCCD: Chiêu lừa đảo đang lan rộng, ai cũng có thể trở thành nạn nhân

Quy định mới liên quan đến hộ chiếu chính thức có hiệu lực từ 1/7 tới đây

Miền Bắc sẽ xuất hiện mưa rào, nắng nóng dịu dần trong tuần tới

Chân dung Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Lê Trung Tiến SN 1991 đang bị công an điều tra

Cháy căn hộ tầng 10 tại chung cư cao 45 tầng ở TPHCM

Đề xuất bỏ xác nhận tình trạng hôn nhân khi đăng ký hộ tịch

