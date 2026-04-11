Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ra lệnh bắt tạm giam chuyên viên quản lý đê Trần Tiến Sỹ

Theo Duy Anh | 11-04-2026 - 08:14 AM | Xã hội

Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ một chuyên viên thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh này và một viên chức quản lý đê điều liên quan vụ sạt lở kè Nguyên Hòa.

Ngày 10/4, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra năm 2024 tại xã Nguyên Hoà, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên nay là xã Tống Trân, tỉnh Hưng Yên, ngày 19/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra Quyết định khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 2 bị can gồm:

Trần Đức Cường, sinh năm 1981, trú tại phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên - Viên chức Hạt quản lý đê khu vực Kim Động;

Trần Tiến Sỹ, sinh năm 1982, trú tại xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên – Chuyên viên Phòng quản lý đê điều Chi cục Thủy lợi.

Các bị can bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại điều 360 Bộ luật hình sự.

Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Bị can Trần Tiến Sỹ (bên trái) và bị can Trần Đức Cường (bên phải) (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Căn cứ tài liệu điều tra xác định: Trần Đức Cường và Trần Tiến Sỹ với nhiệm vụ thực hiện quản lý chất lượng thi công xây dựng, tiến độ thi công, chi phí đầu tư xây dựng và kiểm tra nhằm đảm bảo thực hiện đúng theo các nội dung trong Hợp đồng, đã thiếu trách nhiệm, không thực hiện đầy đủ công việc được giao gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 3,5 tỷ đồng.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố, bắt tạm giam 9 bị can là nguyên Chi cục trưởng Chi cục quản lý đê điều, nguyên Trưởng phòng Quản lý đê điều tỉnh Hưng Yên và một số Giám đốc doanh nghiệp về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng” quy định tại Điều 224 Bộ luật hình sự và tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại điều 360 Bộ luật hình sự.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định pháp luật.

Bắt tạm giam Phan Gia Huy sau giao dịch 499.999.999 đồng

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quy định mới liên quan đến hộ chiếu chính thức có hiệu lực từ 1/7 tới đây

Quy định mới liên quan đến hộ chiếu chính thức có hiệu lực từ 1/7 tới đây Nổi bật

Người dân cả nước lưu ý: Quy định mới liên quan đến thẻ căn cước và CMND mà ai cũng cần nắm rõ

Người dân cả nước lưu ý: Quy định mới liên quan đến thẻ căn cước và CMND mà ai cũng cần nắm rõ Nổi bật

Infographic: Tiểu sử tóm tắt các bộ trưởng trong Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031

Infographic: Tiểu sử tóm tắt các bộ trưởng trong Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031

07:51 , 11/04/2026
Miền Bắc nắng nóng đến bao giờ ?

Miền Bắc nắng nóng đến bao giờ ?

07:12 , 11/04/2026
Nhà hàng cháy lớn, lửa lan sang 3 ngôi nhà bên cạnh

Nhà hàng cháy lớn, lửa lan sang 3 ngôi nhà bên cạnh

22:30 , 10/04/2026
Hình ảnh khám xét, bắt giữ nguyên Phó Chủ tịch TP trước đây liên quan nhóm “xã hội đen”

Hình ảnh khám xét, bắt giữ nguyên Phó Chủ tịch TP trước đây liên quan nhóm “xã hội đen”

21:59 , 10/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên