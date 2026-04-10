Nhà hàng cháy lớn, lửa lan sang 3 ngôi nhà bên cạnh

Theo Văn Đức - Thành Đạt | 10-04-2026 - 22:30 PM | Xã hội

Khoảng 17h ngày 10/4, một đám cháy lớn bùng phát từ nhà hàng Cua Sông trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai, Sau đó, đám cháy lan sang 3 ngôi nhà liền kề.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, ngọn lửa xuất phát từ nhà hàng Cua Sông (đường Nguyễn Tất Thành, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai) rồi nhanh chóng lan sang 3 ngôi nhà bên cạnh. Thời điểm xảy ra cháy , khu vực có nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên đám cháy bùng phát mạnh, cột khói bốc cao.

Đám cháy khiến nhà hàng Cua Sông (phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai) bị thiêu rụi.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt, triển khai các biện pháp dập lửa , ngăn cháy lan. Đến khoảng 18h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Người dân xung quanh cho biết, nhà hàng Cua Sông và một cửa hàng điện nước liền kề bị thiệt hại nặng, nhiều hàng hóa bên trong bị cháy rụi.

Lực lượng chức năng có mặt, khống chế đám cháy.

Đại diện UBND phường Văn Phú xác nhận thông tin vụ việc, đồng thời cho biết nguyên nhân và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao quyết định chỉ định nhân sự Đảng ủy Quốc hội

Quy định mới về Chứng minh nhân dân 9 số chính thức áp dụng từ ngày 15/3

Hình ảnh khám xét, bắt giữ nguyên Phó Chủ tịch TP trước đây liên quan nhóm "xã hội đen"

21:59 , 10/04/2026
