Tài xế vứt ô tô giữa đường bỏ đi, vài phút sau quay lại chửi bới, dọa đánh người

Theo Hương Trà | 10-04-2026 - 21:37 PM | Xã hội

Qua trích xuất hình ảnh, lực lượng chức năng đang khẩn trương xác minh, mời tài xế ô tô con lên làm rõ.

Mạng xã hội đang lan truyền đoạn camera hành trình ghi lại hành vi gây bức xúc của một tài xế ô tô con. Theo nội dung clip có thể thấy, tài xế điều khiển xe, nháy đèn liên tục rồi di chuyển vào làn ngược chiều, đối đầu với ô tô khác lưu thông đúng làn. Tuy nhiên, thay vì đánh lái nhường đường, người này xuống xe bỏ đi.

Sau một thời gian chờ đợi nhưng không thấy chủ xe quay lại, tài xế xe có camera đã buộc phải đánh lái để lách qua khe hẹp di chuyển tiếp. Tuy nhiên, ngay khi xe vừa lăn bánh, nam tài xế ô tô con bất ngờ xuất hiện, liên tục chửi bới và có hành vi hung hăng, dọa đánh người. Toàn bộ diễn biến vụ việc gây hấn và vi phạm trật tự an toàn giao thông đã được camera hành trình trên xe tải ghi lại đầy đủ.

Tài xế chạy ngược chiều

Tài xế điều khiển xe có camera được xác định là anh T.L. (34 tuổi, TP.HCM). Sự việc trong clip xảy ra vào sáng ngày 9/4 trên đường số 29 (phường An Lạc, TP.HCM).

Liên quan đến vụ việc này, thông tin trên Thanh Niên, đại diện Đội CSGT Phú Lâm cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin phản ánh từ clip trên mạng xã hội. Qua trích xuất hình ảnh, lực lượng chức năng đang khẩn trương xác minh, mời tài xế ô tô con lên làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phân công công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng và 6 Phó Thủ tướng Chính phủ

Phân công công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng và 6 Phó Thủ tướng Chính phủ Nổi bật

Từ nay, những trường hợp chuyển tiền sau bắt buộc phải khai báo với cơ quan chức năng

Từ nay, những trường hợp chuyển tiền sau bắt buộc phải khai báo với cơ quan chức năng Nổi bật

Khởi tố Hoàng Văn Thủy SN 2000 sau khi lén lút xóa vết máu

Khởi tố Hoàng Văn Thủy SN 2000 sau khi lén lút xóa vết máu

21:27 , 10/04/2026
Quy định mới về Chứng minh nhân dân 9 số chính thức áp dụng từ ngày 15/3

Quy định mới về Chứng minh nhân dân 9 số chính thức áp dụng từ ngày 15/3

20:38 , 10/04/2026
Người dân cả nước lưu ý: Quy định mới liên quan đến thẻ căn cước và CMND mà ai cũng cần nắm rõ

Người dân cả nước lưu ý: Quy định mới liên quan đến thẻ căn cước và CMND mà ai cũng cần nắm rõ

20:18 , 10/04/2026
Giới thiệu chữ ký của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Giới thiệu chữ ký của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

19:59 , 10/04/2026

