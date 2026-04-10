Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao quyết định chỉ định nhân sự Đảng ủy Quốc hội

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định nhân sự cho Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó chủ tịch Quốc hội.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 38 thành viên; chỉ định tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 20 thành viên.

Bộ Chính trị chỉ định Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giữ chức Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định ông Phùng Khánh Tài giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị cũng chỉ định 8 nhân sự tham gia Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, việc chỉ định kiện toàn nhân sự Đảng ủy Quốc hội là bước đi cụ thể nhằm tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với Quốc hội; bảo đảm Quốc hội thực hiện đầy đủ, đúng đắn và hiệu quả 3 chức năng trọng yếu, gồm: lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Đại hội XIV của Đảng đã xác định mục tiêu, tầm nhìn và các quyết sách chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn tới. Trong đó, xác định hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là "đột phá của đột phá".

Chất lượng hoạt động của Đảng ủy Quốc hội sẽ quyết định trực tiếp đến chất lượng của thể chế, và chất lượng của thể chế lại quyết định tốc độ và chất lượng phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

" Vì vậy, Đảng ủy Quốc hội phải thực sự là hạt nhân lãnh đạo, là trung tâm đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ Quốc hội, chủ động, quyết liệt, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung để cùng cả hệ thống chính trị đưa Nghị quyết Đại hội XIV nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến rõ rệt, thực chất, có thể đo đếm được, đánh giá được kết quả ", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Với tầm quan trọng như vậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Quốc hội phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng bộ Quốc hội thực sự trong sạch, vững mạnh tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực lãnh đạo.

Mỗi ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, nhất là các cán bộ giữ cương vị chủ chốt, phải thực sự gương mẫu, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đề cao tính Đảng, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết.

" Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Quốc hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy phục vụ nhân dân, có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu công tác. Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tuyệt đối không để 'cài cắm' lợi ích nhóm trong các hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề lớn của đất nước ", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt chức năng trọng yếu của Quốc hội theo đúng định hướng của Đảng. Tháo gỡ hết những "điểm nghẽn", kiến tạo phát triển để thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh, phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Theo yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Đảng ủy Quốc hội quán triệt quan điểm "dân là gốc" trong mọi hoạt động.

Đảng ủy Quốc hội phải lãnh đạo, định hướng để mỗi đại biểu Quốc hội thực sự gần dân, hiểu dân, trọng dân, vì dân, không chỉ dừng ở tiếp xúc cử tri định kỳ mà còn phải chủ động đi vào cuộc sống, lắng nghe từ những vấn đề nhỏ nhất của người dân, doanh nghiệp, đưa tiếng nói của Nhân dân thành những nội dung lập pháp, giám sát, chất vấn, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề cập là phải đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Quốc hội theo hướng khoa học, minh bạch, rõ trách nhiệm; chuyển mạnh từ lãnh đạo theo quy trình sang lãnh đạo theo kết quả; lấy kết quả thực chất làm thước đo, bảo đảm thực hiện đúng phương thức lãnh đạo của Đảng: không buông lỏng lãnh đạo, nhưng cũng không bao biện, làm thay.

Nhấn mạnh Đảng ta luôn xác định công tác cán bộ là "then chốt của then chốt", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, tổ chức bộ máy chỉ thực sự mạnh khi từng cán bộ thực sự tận tâm, liêm chính và hành động vì lợi ích chung...