Bắt tạm giam Phan Gia Huy sau giao dịch 499.999.999 đồng

Theo Nam An | 10-04-2026 - 13:39 PM | Smart Money

Phan Gia Huy bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam vì làm giả giấy tờ, chiếm đoạt 499.999.999 đồng rồi dùng trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Theo thông tin từ Công an Thành phố Đà Nẵng, ngày 8/4, Tổ điều tra Khu vực 2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng phối hợp Cơ quan Công an phường Nam Đông Hà đã triệu tập, tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Gia Huy (SN 1998; trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về các hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phan Gia Huy - đối tượng làm giả giấy tờ đất để rao bán rồi chiếm đoạt gần 500 triệu đồng

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 9/2025, do nợ nần và cần tiền tiêu xài cá nhân, Phan Gia Huy nảy sinh ý định thực hiện hành vi lừa đảo. Đối tượng đã lên mạng xã hội tìm kiếm dịch vụ làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với một thửa đất tại khu dân cư Nam Cầu Cẩm Lệ, phường Hòa Xuân (TP Đà Nẵng), đồng thời yêu cầu chỉnh sửa thông tin người nhận chuyển nhượng thành tên của mình.

Sau khi có giấy tờ giả, Huy sử dụng để đăng tải thông tin rao bán đất trên các nền tảng trực tuyến nhằm tạo lòng tin với người mua. Ngày 09/11/2025, sau khi thỏa thuận, đối tượng đã nhận số tiền đặt cọc 499.999.999 đồng từ bị hại rồi chiếm đoạt. Toàn bộ số tiền này được Huy dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Gia Huy để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Tang vật vụ án gồm 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả cùng các tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đã được thu giữ.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan.

App vay tiền: Khi “đòi nợ” trở thành tội phạm và cách thoát “bẫy”

App vay tiền: Khi “đòi nợ” trở thành tội phạm và cách thoát “bẫy” Nổi bật

Ngân hàng khuyến cáo người gửi tiền không quét những mã QR này

Ngân hàng khuyến cáo người gửi tiền không quét những mã QR này Nổi bật

Người mua vàng nhớ kỹ điều sau

Người mua vàng nhớ kỹ điều sau

09:21 , 10/04/2026
Nhận được số tiền lớn nghi là chuyển khoản nhầm, chủ tài khoản cần làm gì?

Nhận được số tiền lớn nghi là chuyển khoản nhầm, chủ tài khoản cần làm gì?

08:59 , 10/04/2026
Techcombank cảnh báo đến người nhận được tin nhắn này

Techcombank cảnh báo đến người nhận được tin nhắn này

08:25 , 10/04/2026
Tài khoản ngân hàng MB mở trực tuyến nhưng không sử dụng đột ngột nhận được 400 triệu đồng

Tài khoản ngân hàng MB mở trực tuyến nhưng không sử dụng đột ngột nhận được 400 triệu đồng

21:43 , 09/04/2026

