Người mua vàng nhớ kỹ điều sau

Theo Khả Văn | 10-04-2026 - 09:21 AM | Smart Money

Lợi dụng nhu cầu giao dịch vàng của người dân, hàng loạt các fanpage giả mạo những thương hiệu lớn như SJC, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý đang mọc lên như nấm trên mạng xã hội. Người mua vàng cần cảnh giác để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mới đây, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) vừa lên tiếng cảnh báo khẩn cấp về sự xuất hiện dày đặc của các trang mạng xã hội giả mạo mang tên "SJC Hồ Chí Minh" hay "SJC Đà Nẵng". Các đối tượng lừa đảo ngang nhiên sao chép hình ảnh, nội dung từ kênh chính thống để tạo vỏ bọc uy tín. Tinh vi hơn, chúng còn sẵn sàng chi tiền chạy quảng cáo, tạo ra lượng tương tác ảo khổng lồ và trang bị cả dấu tích xanh để đánh lừa thị giác người dùng. Kịch bản lừa đảo phổ biến nhất là mời gọi người dân đăng ký mua vàng miếng, sau đó yêu cầu chuyển khoản trước 50% giá trị để giữ suất. Đứng trước tình trạng này, SJC khẳng định doanh nghiệp tuyệt đối không yêu cầu khách hàng chuyển khoản trước hay nhận đặt cọc giữ vàng dưới bất kỳ hình thức nào, mọi giao dịch hiện nay đều chỉ được thực hiện trực tiếp tại các điểm bán chính thức.

Cùng chung bối cảnh nhiều thương hiệu lớn như Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Phú Quý cũng liên tục phát đi các thông báo khẩn để bảo vệ quyền lợi khách hàng. Đại diện Bảo Tín Minh Châu cho biết nhiều trang giả mạo có tích xanh đang tung tin sai lệch về dịch vụ đặt lịch mua vàng online. Chúng lợi dụng việc này để yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân nhạy cảm và chuyển tiền đặt cọc vào các tài khoản cá nhân không rõ nguồn gốc. Doanh nghiệp nhấn mạnh hiện tại không triển khai bán vàng miếng hay nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long qua mạng.

Trong khi đó, Tập đoàn Phú Quý lại bị các đối tượng lợi dụng tên tuổi Phú Quý Silver để tung ra các chương trình khuyến mại ảo, nhắm vào các sản phẩm kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh. Phía công ty khẳng định các sản phẩm này đã ngừng sản xuất từ lâu và không có bất kỳ chương trình giảm giá nào đang diễn ra. Tập đoàn cũng lưu ý người dân rằng họ chỉ sử dụng một pháp nhân duy nhất là Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý để giao dịch, mọi tổ chức có tên tương tự nhưng sai lệch pháp nhân đều là giả mạo.

Trước sự bủa vây của các "ma trận" lừa đảo trên không gian mạng, các doanh nghiệp vàng bạc đá quý đồng loạt khuyến cáo người dân cần giữ cái đầu lạnh và nâng cao tinh thần cảnh giác. Trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch nào, người mua cần xác minh kỹ thông tin, tuyệt đối không chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân và chỉ thực hiện mua bán trực tiếp tại các kênh phân phối chính thức để bảo vệ an toàn cho tài sản của chính mình.

App vay tiền: Khi "đòi nợ" trở thành tội phạm và cách thoát "bẫy"

Ngân hàng khuyến cáo người gửi tiền không quét những mã QR này

Nhận được số tiền lớn nghi là chuyển khoản nhầm, chủ tài khoản cần làm gì?

08:59 , 10/04/2026
08:25 , 10/04/2026
21:43 , 09/04/2026
10:00 , 09/04/2026

