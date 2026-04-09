Cửa hàng đóng cửa nhưng tiền vẫn chảy vào tài khoản, giao dịch tới 22 tỷ đồng trong 10 ngày: Cảnh sát vào cuộc, chủ hộ kinh doanh 9X vướng lao lý

Một vụ án rửa tiền thông qua máy POS tại Chiết Giang (Trung Quốc) đang gióng lên hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ, khi một chủ cửa hàng sinh sau năm 1990 chỉ vì “giúp người thân chuyển tiền” đã vướng vòng lao lý, với dòng tiền lên tới hơn 5,8 triệu Nhân dân tệ (khoảng 22 tỷ VND) chỉ trong 10 ngày.

Phiên tòa được mở cuối năm 2025 tại thành phố Long Tuyền đã làm rõ toàn bộ đường dây. Nhân vật chính là Tạ, một chủ cửa hàng giấy dán tường từng kinh doanh ổn định nhưng sau đó thua lỗ, phải đóng cửa, rơi vào cảnh khó khăn tài chính. Trong lúc bế tắc, Tạ nhận được đề nghị từ người anh rể là La, nhờ đứng tên đăng ký máy POS để “hỗ trợ chuyển tiền”, kèm theo lời hứa sẽ có thù lao.

Ban đầu do e ngại, Tạ từng từ chối, nhưng trước áp lực tình cảm và hoàn cảnh túng quẫn, anh đã chấp nhận với suy nghĩ “chỉ giúp một lần”. Tạ sử dụng giấy phép kinh doanh cũ của cửa hàng đã đóng để đăng ký POS, sau đó làm theo hướng dẫn của một người lạ, đặt thiết bị tại khách sạn rồi giao cho đối tượng khác sử dụng.

Từ tháng 4/2024, tài khoản ngân hàng của Tạ bắt đầu xuất hiện các giao dịch bất thường. Chỉ trong 10 ngày, tổng số tiền luân chuyển qua tài khoản lên tới hơn 5,83 triệu Nhân dân tệ, với đặc điểm dòng tiền vào ra liên tục, giá trị lớn và được chuyển đi ngay sau khi nhận.

Dù nhận thấy dấu hiệu bất thường, Tạ vẫn tiếp tục thực hiện các giao dịch theo chỉ đạo. Khi ngân hàng liên hệ cảnh báo do phát hiện dòng tiền bất thường, anh đã dùng các lý do được chuẩn bị sẵn để đối phó, thậm chí dẫn nhân viên ngân hàng đến một cửa hàng khác để qua mặt việc kiểm tra thực tế.

Sau khi tài khoản bị khóa, Tạ vẫn không dừng lại mà tiếp tục di chuyển sang địa phương khác để thực hiện giao dịch, dưới sự giám sát của một người trung gian. Người này dù chỉ nhận khoản “tiền xăng xe” 500 Nhân dân tệ nhưng vẫn bị xác định là đồng phạm.

Đến tháng 10/2024, Tạ bị cơ quan chức năng bắt giữ. Quá trình điều tra cho thấy anh biết rõ số tiền mình chuyển là nguồn tiền bất hợp pháp nhưng vẫn thực hiện vì lợi ích cá nhân. Đáng chú ý, trong tổng số tiền hơn 5,83 triệu Nhân dân tệ, có hơn 1,5 triệu Nhân dân tệ đến từ các nạn nhân bị lừa đảo.

Tòa án xác định hành vi của Tạ cấu thành tội “che giấu, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có”. Bị cáo bị tuyên phạt 3 năm tù, cho hưởng án treo 4 năm và phạt tiền 20.000 Nhân dân tệ. Người tham gia hỗ trợ cũng bị tuyên án tù treo.

Vụ án không chỉ dừng lại ở cá nhân Tạ. Người anh rể giới thiệu công việc này đã bị truy tố với cùng tội danh, cho thấy tính chất có tổ chức của hành vi.

Theo cơ quan chức năng, đây là một trong những hình thức rửa tiền phổ biến hiện nay, thường núp bóng các lời mời “giúp chuyển tiền”, “tăng dòng tiền để vay vốn” hoặc “cho thuê POS, tài khoản ngân hàng”. Những lời đề nghị tưởng chừng đơn giản, thậm chí mang tính “giúp đỡ người quen”, thực chất lại là mắt xích trong đường dây chuyển tiền bất hợp pháp.

Trong bối cảnh các quy định phòng chống rửa tiền ngày càng siết chặt, các hành vi như cho mượn tài khoản, cho thuê POS hay hỗ trợ chuyển tiền đều có thể bị xử lý hình sự nếu liên quan đến dòng tiền phạm pháp. Các chuyên gia cảnh báo, chỉ cần biết hoặc nghi ngờ tiền có nguồn gốc bất hợp pháp nhưng vẫn tham gia giao dịch, cá nhân đó đã có thể bị coi là đồng phạm.

Theo Toutiao