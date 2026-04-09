Khách hàng VPBank chú ý: Lịch giao dịch tại quầy vừa thay đổi từ tháng 4/2026

Động thái điều chỉnh quy mô lớn này đòi hỏi hàng triệu khách hàng phải nhanh chóng nắm bắt để chủ động sắp xếp công việc, đặc biệt là khi có nhu cầu xử lý các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn. Việc cập nhật kịp thời sẽ giúp người dân tránh tình trạng lỡ dở công việc kinh doanh hoặc mất công sức di chuyển đến nơi nhưng điểm giao dịch lại đang đóng cửa nghỉ ngơi.

Theo quy định mới nhất vừa được ban hành, phần lớn các điểm giao dịch của VPBank trên cả nước sẽ hoạt động theo một khung giờ tiêu chuẩn cố định. Cụ thể, từ thứ Hai đến thứ Sáu, ngân hàng sẽ mở cửa đón khách từ 8 giờ sáng và kết thúc ngày làm việc vào lúc 17 giờ chiều, riêng một số đơn vị có thể kéo dài thời gian phục vụ đến 17 giờ 30 phút để giải quyết nốt hồ sơ.

Đối với ngày thứ Bảy, hệ thống chỉ hoạt động vào buổi sáng từ 8 giờ đến 12 giờ trưa, trong khi ngày Chủ nhật và các dịp lễ tết sẽ nghỉ hoàn toàn theo đúng lịch quy định của Nhà nước. Về thời gian nghỉ giữa ca, tùy thuộc vào tình hình nhân sự của từng đơn vị, ngân hàng sẽ linh hoạt bố trí lịch nghỉ trưa từ 12 giờ đến 13 giờ, hoặc phân công cán bộ làm việc xuyên trưa để đảm bảo luồng phục vụ khách hàng diễn ra liên tục không bị gián đoạn.

Bên cạnh bộ khung thời gian chuẩn mực nói trên, VPBank cũng lưu ý rằng một số chi nhánh và phòng giao dịch đặc thù có thể sẽ áp dụng lịch làm việc linh hoạt hơn nhằm phù hợp với điều kiện vận hành thực tế của từng địa phương. Có những điểm giao dịch sẽ mở cửa sớm ngay từ 7 giờ 30 phút sáng để đón khách, nhưng cũng có nơi sẽ kết thúc ngày làm việc sớm hơn vào lúc 16 giờ 30 phút chiều.

Thêm vào đó, trong các tình huống phát sinh yếu tố khách quan như điều kiện thời tiết cực đoan hoặc các sự kiện đặc biệt, lịch phục vụ tại quầy có thể bị thay đổi tạm thời và sẽ được ngân hàng thông báo chi tiết. Để quá trình giao dịch diễn ra suôn sẻ nhất, VPBank khuyến cáo người dân nên chủ động truy cập vào trang web chính thức của ngân hàng để tra cứu chính xác giờ mở cửa của phòng giao dịch gần nhất trước khi trực tiếp đến làm việc.