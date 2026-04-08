Công an cảnh báo: Cấm tuyệt đối làm điều sau với tài khoản ngân hàng

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, tội phạm đánh trúng tâm lý muốn kiếm tiền dễ dàng của một bộ phận người dân, đặc biệt là thanh niên và sinh viên, các đối tượng xấu hiện nay liên tục tung ra những chiêu trò dụ dỗ mở tài khoản ngân hàng để bán hoặc cho thuê. Nhiều người đã dễ dàng giao nộp toàn bộ thông tin cá nhân, thẻ ATM, số điện thoại đăng ký và cả mã xác thực mà không hề lường trước được những hậu quả pháp lý. Hành vi tiếp tay này không chỉ dừng lại ở mức xử phạt vi phạm hành chính lên đến hàng trăm triệu đồng mà hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Dương Thanh Toàn, sinh năm 2000, trú xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai, Đoàn Tấn Lâm, sinh năm 2003, trú xã Tuy Phước tây, tỉnh Gia Lai và Trương Quốc Tú, sinh năm 1993, trú xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (hiện đang bị áp dụng hình thức cai nghiện bắt buộc) để điều tra hành vi “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Đối tượng Dương Thanh Toàn tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa)

Theo đó, từ tháng 10/2024, qua mạng xã hội, Dương Thanh Toàn đặt vấn đề mua tài khoản ngân hàng với bị can Trương Quốc Tú. Tú đã làm thủ tục thành lập doanh nghiệp và sau đó làm 08 thẻ ngân hàng mang tên các doanh nghiệp. Tú bán cho Toàn 08 thẻ ngân hàng được 16 triệu đồng. Thấy việc mua bán tài khoản ngân hàng dễ dàng kiếm được tiền, Tú đã đặt vấn đề mua lại tài khoản của nhiều người thân quen với giá 300 ngàn/ 01 tài khoản cá nhân và 1 triệu đồng/01 tài khoản doanh nghiệp. Qua đó Tú đã mua và bán lại cho Toàn 16 tài khoản ngân hàng cá nhân với giá 500 ngàn đồng/ 1 tài khoản (thu lời 200 ngàn/ 01 tài khoản) và 74 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp với 2 triệu đồng/ 1 tài khoản (thu lời 1 triệu đồng/01 tài khoản). Toàn bộ số tài khoản mua được từ Tú, Toàn đã bán cho một đối tượng không rõ thân nhân, lai lịch ở Camphchia qua đó thu lời hơn 423 triệu đồng. Quá trình mua bán các tài khoản giữa Toàn và Tú đều có sự tham gia giúp sức của đối tượng Đoàn Tấn Lâm.

Đại diện Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa, Thiếu tá Nguyễn Thành Sự nhấn mạnh rằng đích đến cuối cùng của các tài khoản bị mua bán trái phép này đều nhằm phục vụ cho các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng, đánh bạc trực tuyến hoặc rửa tiền.

Cơ quan công an phát đi cảnh báo khẩn yêu cầu người dân tuyệt đối không cho mượn, không bán hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào . Mỗi cá nhân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước những lời mời chào việc nhẹ lương cao hay nhận hoa hồng từ việc cho thuê tài khoản trên mạng xã hội. Nếu phát hiện thông tin cá nhân bị lợi dụng hoặc có đối tượng gạ gẫm mua bán tài khoản, người dân cần nhanh chóng trình báo cho ngân hàng và cơ quan công an gần nhất để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.